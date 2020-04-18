«Всех лесом»: Дана Борисова подсчитала выгоду от хейтеров в сети

Ведущая заявила, что своими злобными комментариями недруги только повысили интерес к ее персоне.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @danaborisova_official

Дана Борисова устала от хейтеров и назойливых советчиков. На своей странице в Instagram она написала пост, в котором утерла им нос, отметив, что происки злопыхателей бессмысленны, так как она пребывает на пике популярности. Судя по всему, звезду достали постоянные обвинения в употреблении наркотиков и алкоголя. Однако даже деструктивные действия ее недоброжелателей, по словам ведущей, принесли ей дивиденды.

«Решила перекрыть предыдущий пост свежим, потому что устала блокировать доморощенных наркологов, моралистов и специалистов по трезвости. Я понимаю, что ситуация сейчас стала такая, что все сидят злые, раздраженные, без денег и в негативе. Не собираюсь ни перед кем, ни в чем оправдываться, кого бесит моя персона, просто выключайте телевизоры, потому что я сейчас практически ежедневно на федеральных каналах, и, главное, не паситесь на моей странице, надписывая мне многотысячные комменты под постами и повышая активность профиля до полумиллиона против старых добрых 30 тысяч», — обратилась к фолловерам звезда.

Instagram @danaborisova_official

Фанаты поддержали Борисову и посоветовали ей не обращать внимания на завистников, которых всегда кругом полно.

«Вы такая молодец, всех лесом!»

«Люди всегда чем-то не довольны, в этом их сущность»;

«Не горюй, все пройдет!»

«Побольше сексуальных фото, красавица, и будут тебе миллионы», — заигрывали с ведущей поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дана Борисова и Анастасия Волочкова обменялись взаимными колкостями.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля

Последние новости

22:19
Легковушка влетела в припаркованный грузовик в Петербурге — видео
22:09
Футболисты «Краснодара» закатили вечеринку на карантине
21:59
«Всех лесом»: Дана Борисова подсчитала выгоду от хейтеров в сети
21:49
Вспышка коронавируса предположительно выявлена в психбольнице в Архангельске
21:39
Дубцова в ослепительном образе призналась на самоизоляции, что хочет на работу
21:29
Центральная клиническая больница № 1в Екатеринбурге закрыта на карантин

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что случилось с Татьяной Догилевой? Поклонники опасаются за здоровье актрисы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок