Анастасия Волочкова заявила, что Дана Борисова ей завидует

Звезда балета Анастасия Волочкова в передаче на НТВ нелестно отозвалась о Дане Борисовой. До этого экс-ведущая «Армейского магазина» заявила — у балерины серьезные проблемы с алкоголем.

«Я по два с половиной часа в день работаю на пуантах. Думаете у меня есть время обращать свое внимание на Дану Борисову? Про нее могу сказать только одно. Она мелкая сошка и плебей. Мне всегда и все завидуют. Моей красоте, внешности, фигуре. Дана Борисова не исключение», — заявила танцовщица.

Между тем, Дана Борисова от своих обвинений в адрес Волочковой по-прежнему не отказывается. По мнению ведущей, балерина не раз появлялась в эфирах программ, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Известный момент, что у алкоголиков очень сильное отрицание. Подписчики над ней глумятся, она закрыла комментарии. Значит, близкие должны (помочь — Прим. ред.)», — сказала Борисова.

По словам телеведущей, она даже звонила Анастасии Волочковой и предлагала ей помощь в борьбе с зависимостью. Однако ее попытки не увенчались успехом — балерина отвергла руку помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борисова и Волочкова поссорились в эфире одного из телеканалов.