Видео столкновения автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в ГИБДД, жертвами аварии стали два человека. Авария произошла вечером на Кутузовском проспекте в районе дома 38.

«Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом. В салоне автобуса пассажиров не находилось. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля погибли», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются. Ранее 5-tv.ru писал, что в ДТП на Кутузовском пострадали два человека.