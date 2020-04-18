Один человек погиб в результате ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте в Москве

Столкновение автобуса и легкового автомобиля в Москве привело к гибели одного человека. Авария произошла на Кутузовском проспекте около музея «Бородинская панорама».

По данным ГИБДД, автомобиль Hyundai Solaris ехал в сторону центра и вылетел на встречную полосу. В результате машина столкнулась с рейсовым автобусом. Погиб водитель легковушки, его тело извлекают из поврежденного транспортного средства. Как стало известно 5-tv.ru, в аварии пострадали два человека, оба доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Число пострадавших, а также детали аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иномарка в Петербурге снесла ограждение и едва не упала в реку.