Один человек погиб в результате ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте в Москве
В аварии пострадали еще два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; Вконтакте @publicpronews
Столкновение автобуса и легкового автомобиля в Москве привело к гибели одного человека. Авария произошла на Кутузовском проспекте около музея «Бородинская панорама».
По данным ГИБДД, автомобиль Hyundai Solaris ехал в сторону центра и вылетел на встречную полосу. В результате машина столкнулась с рейсовым автобусом. Погиб водитель легковушки, его тело извлекают из поврежденного транспортного средства. Как стало известно 5-tv.ru, в аварии пострадали два человека, оба доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают экстренные службы города. Число пострадавших, а также детали аварии уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иномарка в Петербурге снесла ограждение и едва не упала в реку.
Читайте также
93%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?