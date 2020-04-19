Лайфхаки от Юлии Михалковой, как не заскучать в самоизоляции

Актриса рассказала, как создать новизну впечатлений, не выходя из дома.

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Фото, видео: Instagram @mihalkova

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками лайфхаками, как не затосковать в самоизоляции. В Instagram девушка рассказала, как варьирует варианты досуга и даже меняет локации, не выходя из дома.

«Главный принцип: не дать устояться бытовым привычкам. Например, я читаю каждый день по 3-4 часа. Но, делаю это в разных местах. Во вторник на кухне за чашкой чая, в среду на диване при свете лампы, а когда тепло — на широком подоконнике», — написала звезда.

Кроме того, Юлия чередует ароматы в квартире, чтобы создать уют и разнообразить атмосферу.

«В спальне у меня для сна приготовлены три подушки. Одна с капелькой сандала, вторая — лаванды, третья — с тонким розовым ароматом. Каждую ночь я их меняю. В итоге каждый день сверкает новизной и появляется чувство, будто я живу в разных квартирах или даже странах!» — поделилась навыком артистка.

Instagram @mihalkova

Фанатам пришлись по вкусу советы Михалковой, некоторые даже решили поэкспериментировать на досуге и воплотить их в жизнь. Конечно, не обошлось и без комплиментов в адрес звезды.

«Классные советы, первый раз такие слышу! Надо будет попробовать!»

«Такая красивая и нежная»

«Естественная красота!» — комментировали прикрепленное к посту фото фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к Пасхе в условиях самоизоляции.

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