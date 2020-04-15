Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к Пасхе в условиях самоизоляции
Экс-участница шоу «Уральские пельмени» поделилась своим времяпровождением в канун праздника.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
Актриса, бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, как режим самоизоляции изменил жизнь всех людей. По словам телеведущей, «чистый четверг», который в канун Пасхи многие из нас привыкли проводить в домашних и семейных делах, в этом году превратился в «чистый апрель». Об этом Михалкова написала в своем Instagram.
Также артистка поделилась с подписчиками, что самоизоляция повлияла и на ее жизнь тоже. Михалкова рассказала, как именно она проводит дни в канун Пасхи. Вместо привычных походов в баню актриса принимает душ, а еще ежедневно убирает в квартире и избавляется от ненужных вещей.
«Жилье приобретает чистоту и совершенство музейного зала Третьяковки. Почему это хорошо? Потому что, чем меньше в доме лишних вещей, тем меньше лишних мыслей в голове. А, значит, и жизнь становится понятнее и приятнее», — объяснила Михалкова.
Юлия предложила подписчикам последовать ее примеру и продлить «чистый апрель» на весь год.
Подписчики актрисы восхитились ее красотой без макияжа.
«Красивая всегда»;
«Без макияжа, супер»;
«Вы знаете, Юля, впервые вижу вас такой очаровательной и без макияжа. Вам это очень идет», — прокомментировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михалкова в самоизоляции вспомнила об отдыхе в Хакасии.
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