Актриса, бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, как режим самоизоляции изменил жизнь всех людей. По словам телеведущей, «чистый четверг», который в канун Пасхи многие из нас привыкли проводить в домашних и семейных делах, в этом году превратился в «чистый апрель». Об этом Михалкова написала в своем Instagram.

Instagram @mihalkova

Также артистка поделилась с подписчиками, что самоизоляция повлияла и на ее жизнь тоже. Михалкова рассказала, как именно она проводит дни в канун Пасхи. Вместо привычных походов в баню актриса принимает душ, а еще ежедневно убирает в квартире и избавляется от ненужных вещей.

«Жилье приобретает чистоту и совершенство музейного зала Третьяковки. Почему это хорошо? Потому что, чем меньше в доме лишних вещей, тем меньше лишних мыслей в голове. А, значит, и жизнь становится понятнее и приятнее», — объяснила Михалкова.

Юлия предложила подписчикам последовать ее примеру и продлить «чистый апрель» на весь год.

Подписчики актрисы восхитились ее красотой без макияжа.

«Красивая всегда»;

«Без макияжа, супер»;

«Вы знаете, Юля, впервые вижу вас такой очаровательной и без макияжа. Вам это очень идет», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михалкова в самоизоляции вспомнила об отдыхе в Хакасии.