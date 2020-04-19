По предварительным данным, женщина скончалась в результате пожара.

Ростовчанин поджег дом вместе с женой после ссоры

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Житель Ростовской области поджег дом, в котором находилась его супруга. Инцидент произошел в слободе Александровка Тарасовского района региона. В результате пожара женщина скончалась.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина решился на преступление в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, между ним и его женой произошел конфликт. После этого предполагаемый виновник происшествия взял канистру с бензином и облил стены гостиной, а уходя бросил спичку. Дом загорелся. Его супругу нашли мертвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что человека ранили ножом в петербургской квартире. 

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