Очевидцы сообщили о нападении с ножом на человека в петербургской квартире
По предварительным данным, мужчина угрожает соседям и малолетнему ребенку.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Неизвестный мужчина нанес ножевое ранение человеку в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили очевидцы.
По словам свидетелей происшествия, нападавший находится в состоянии алкогольного опьянения и угрожает соседям и малолетнему ребенку. Информация о произошедшем уточняется.
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