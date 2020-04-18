Очевидцы сообщили о нападении с ножом на человека в петербургской квартире

Неизвестный мужчина нанес ножевое ранение человеку в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, нападавший находится в состоянии алкогольного опьянения и угрожает соседям и малолетнему ребенку. Информация о произошедшем уточняется.