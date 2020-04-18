По предварительным данным, мужчина угрожает соседям и малолетнему ребенку.

Очевидцы сообщили о нападении с ножом на человека в петербургской квартире

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Неизвестный мужчина нанес ножевое ранение человеку в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, нападавший находится в состоянии алкогольного опьянения и угрожает соседям и малолетнему ребенку. Информация о произошедшем уточняется. 

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