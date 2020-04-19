Ведущая и знаменитый фигурист записали забавный ролик, который опубликовали в Instagram.

«Семейка агентов 007»: Рудковская и Плющенко вместе с сыном станцевали под Little Big

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Известная российская телеведущая Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и их сын Саша записали шуточный видеоролик на песню Little Big Skibidi. Все члены звездной семьи облачились в одинаковые черные костюмы, очки и начали энергично танцевать под музыку, при этом пытаясь повторять движения, которые выполняли участники музыкального коллектива в клипе.

Пародия знаменитостей очень понравилась пользователям. Больше всего комплиментов досталось главе семейства. Фанаты решили, что у него получилось лучше всех ритмично двигаться. Некоторые, в свою очередь, отметили усердие Саши Плющенко, который старался не отставать от родителей.

«Потрясающая семья!»

«Семейка агентов 007!»

«Браво!»

«У папы лучше всех получается!»

«Сын тоже хорош!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудковская в самоизоляции позабавилась с ногами Плющенко.

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