«Семейка агентов 007»: Рудковская и Плющенко вместе с сыном станцевали под Little Big
Ведущая и знаменитый фигурист записали забавный ролик, который опубликовали в Instagram.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Известная российская телеведущая Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и их сын Саша записали шуточный видеоролик на песню Little Big Skibidi. Все члены звездной семьи облачились в одинаковые черные костюмы, очки и начали энергично танцевать под музыку, при этом пытаясь повторять движения, которые выполняли участники музыкального коллектива в клипе.
Пародия знаменитостей очень понравилась пользователям. Больше всего комплиментов досталось главе семейства. Фанаты решили, что у него получилось лучше всех ритмично двигаться. Некоторые, в свою очередь, отметили усердие Саши Плющенко, который старался не отставать от родителей.
«Потрясающая семья!»
«Семейка агентов 007!»
«Браво!»
«У папы лучше всех получается!»
«Сын тоже хорош!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудковская в самоизоляции позабавилась с ногами Плющенко.
Читайте также
81%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?