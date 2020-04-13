Продюсер приняла участие в веселом челлендже Юлианны Карауловой.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Тема:
Эпидемия коронавируса

Очередной забавный челлендж для всех находящихся в самоизоляции поддержали Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Неделей ранее Юлианна Караулова запустила новую забаву в соцсетях. Певица заявила, что хорошо известный пользователям соцсетей челлендж с переодеваниями — уже вчерашний день и предложила свой вариант развлечения. Она записала видео, где лежит на животе и пританцовывает под фонограмму. В этом ей помогают мужские ноги. За счет синхронных движений на мгновение создается впечатление, что конечности принадлежат девушке.

Веселый опыт переняла Рудковская. Продюсер сняла похожее видео с ногами Плющенко на тот же музыкальный трек, хотя и не сослалась на Караулову.

Instagram @rudkovskayaofficial

Юлианна намекнула на свою причастность к этому ролику смайликом в комментариях. Помимо нее пост оценили модель и актриса Дарья Клюкина, блогер Алена Водонаева, прочие знаменитости и еще свыше 600 тысяч подписчиков.

«Яночка, спасибо за позитив и вдохновение!»

«Когда самоизоляция снесла крышу»;

«Вау! Вот это да! Яна, вы — супер!

«Молодцы, вы такие классные, позитивные!» — откликнулись пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Плющенко разбил люстру во время танцев дома.

Тема:
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