«Шалунья!» — Рудковская в самоизоляции позабавилась с ногами Плющенко
Продюсер приняла участие в веселом челлендже Юлианны Карауловой.
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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Очередной забавный челлендж для всех находящихся в самоизоляции поддержали Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Неделей ранее Юлианна Караулова запустила новую забаву в соцсетях. Певица заявила, что хорошо известный пользователям соцсетей челлендж с переодеваниями — уже вчерашний день и предложила свой вариант развлечения. Она записала видео, где лежит на животе и пританцовывает под фонограмму. В этом ей помогают мужские ноги. За счет синхронных движений на мгновение создается впечатление, что конечности принадлежат девушке.
Веселый опыт переняла Рудковская. Продюсер сняла похожее видео с ногами Плющенко на тот же музыкальный трек, хотя и не сослалась на Караулову.
Юлианна намекнула на свою причастность к этому ролику смайликом в комментариях. Помимо нее пост оценили модель и актриса Дарья Клюкина, блогер Алена Водонаева, прочие знаменитости и еще свыше 600 тысяч подписчиков.
«Яночка, спасибо за позитив и вдохновение!»
«Когда самоизоляция снесла крышу»;
«Вау! Вот это да! Яна, вы — супер!
«Молодцы, вы такие классные, позитивные!» — откликнулись пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Плющенко разбил люстру во время танцев дома.
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