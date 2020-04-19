Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Текст поздравления опубликован на официальном сайте правительства РФ.

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний», — говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме особо отмечается роль Русской православной церкви и других христианских конфессий, которые направляют свое подвижническое служение на укрепление духовных, нравственных основ общества, приумножение исторического, культурного достояния России.

«В этот светлый, праздничный день от души желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — завершил свое поздравление Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru публиковал трансляцию пасхальных богослужений в Храме Христа Спасителя в Москве и Казанском соборе в Петербурге.