Прямая трансляция пасхальных богослужений в Храме Христа Спасителя в Москве и Казанском соборе в Петербурге
В этом году праздничные богослужения из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом преимущественно проходят без прихожан.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; Виктор Лисицын;
5-tv.ru ведет онлайн-трансляцию богослужений в Светлую Пасхальную ночь. У православных верующих Воскресение Христово в этом году отмечается 19 апреля.
Ранее в Великую субботу из Храма Гроба Господня в Москву и Санкт-Петербург был доставлен Благодатный огонь.
По традиции, службу в Храме Христа Спасителя в Москве проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который совершает крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса Русская православная церковь приняла решение проводить пасхальную праздничную службу без прихожан.
Казанский кафедральный собор ранее на Страстной неделе также объявил о невозможности верующим временно его посещать.
Согласно исследованию ВЦИОМ, Пасха по значимости занимает для россиян третье место по важности (34%) после Дня Победы (71%) и Нового года (66%).
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил ранее, что во многих регионах РФ священники приняли решение отменить богослужения из-за коронавируса.
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