Прямая трансляция пасхальных богослужений в Храме Христа Спасителя в Москве и Казанском соборе в Петербурге

5-tv.ru ведет онлайн-трансляцию богослужений в Светлую Пасхальную ночь. У православных верующих Воскресение Христово в этом году отмечается 19 апреля.

Ранее в Великую субботу из Храма Гроба Господня в Москву и Санкт-Петербург был доставлен Благодатный огонь.

По традиции, службу в Храме Христа Спасителя в Москве проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который совершает крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса Русская православная церковь приняла решение проводить пасхальную праздничную службу без прихожан.

Казанский кафедральный собор ранее на Страстной неделе также объявил о невозможности верующим временно его посещать.

Согласно исследованию ВЦИОМ, Пасха по значимости занимает для россиян третье место по важности (34%) после Дня Победы (71%) и Нового года (66%).

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил ранее, что во многих регионах РФ священники приняли решение отменить богослужения из-за коронавируса.