Как меры государственной поддержки уже помогли россиянам справиться с трудностями в условиях пандемии

Большинство людей вынуждены сидеть дома. Сфера услуг остановилась. И это сильнейший удар по экономике. Власти в ежедневном режиме мониторят обстановку. Только на этой неделе президент провел несколько совещаний, посвященных ключевым направлениям экономики и промышленности, тут и строительство, и авиаперевозки, и поддержка бизнеса. Но социальная сфера сейчас важнее всего. Доходы граждан, их занятость, ипотека, кредиты. Важно не упустить ничего. Решить все проблемы разом, конечно, нереально, но идет постоянная работа. Мы никогда еще не сталкивались с подобной пандемией. И не только Россия, весь мир. И поэтому перестраиваться надо в режиме цейтнота. Кирилл Сергеев передает с передового края борьбы.

На такую встречу в разгар тренировки этот спортсмен явно не рассчитывал: вышел на пробежку во двор и внезапно финишировал по свистку полицейских. С этой недели находиться на уличных площадках Петербурга, да и не только его, стало запрещено. То же самое касается парков, скверов, детских площадок. Пока что правоохранители вежливо отправляют нарушителей домой. Последние оправдываются как школьники.

И несмотря на постоянные призывы оставаться дома, число заболевших в России продолжает расти. Ожидаемая, но неутешительная динамика: если в начале недели врачи фиксировали по 2500 новых случаев заражения в сутки, то к выходным эта цифра перевалила за четыре тысячи. В резком скачке специалисты винят конкретных людей — именно тех, кто игнорировал и продолжает игнорировать рекомендации.

«Динамика развития заболевания сейчас укладывается в контролируемый сценарий. Но если мы допустим, что все опять поедут за город на шашлыки. Мы в таком случае повторим опыт наших европейских коллег», — считает Сергей Чечетко, врач-терапевт.

Чтобы не допустить наихудшего сценария эпидемии, на борьбу с инфекцией брошены без преувеличения все силы страны. Медики работают на опережение: количество проведенных проверок на коронавирус приближается к двум миллионам — больше, чем в Британии, где инфекция бушует уже давно. Через несколько дней в больницы доставят новейшие комплексы для определения антител к вирусу у уже переболевших россиян. Это позволит использовать плазму их крови для лечения больных, а также поможет в дальнейшей разработке вакцин и лекарств. Именно поэтому сейчас власти на местах, и все соответствующие службы и инстанции обязаны сконцентрироваться в первую очередь на том, чтобы система здравоохранения работала как часы.

«Нам важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была стопроцентная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью. Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки. Пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», — сказал Владимир Путин.

Четкий и конкретный план действий в условиях пандемии Владимир Путин обсуждал с главами регионов и министрами почти два часа. Важнейшая тема разговора — строительство новых и перепрофилирование старых больниц. Уже до конца апреля в стране должны появиться 16 современных медкомплексов, а вместе с ними — 95 тысяч специальных мест для размещения больных. Эти объекты, к слову, уже готовы на 70%. На уходящей неделе строители Минобороны сдали сразу два новых центра: один под Москвой, еще один — в Нижнем Новгороде. При этом использовать их можно будет даже после эпидемии — для лечения других болезней.

«Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших территорий. Береженого Бог бережет», — сказал Владимир Путин.

Параллельно со строительством новых больниц в стране продолжают разработку вакцин и лекарств от коронавируса. Во время общения с президентом министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил о первых успехах.

«Клинические испытания сегодня проводятся уже пяти препаратов. По новой процедуре, установленной правительством, четыре препарата. Тестирование вакцин ведется на семи научных площадках», — доложил Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.

Тем временем, в разных регионах страны вводят новые меры для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. На этой неделе пропуска для передвижения по городу ввели и в двенадцатимиллионной Москве. Здесь правила тоже осознали не с первого раза: нарушителей приходилось разворачивать обратно прямо на подъездах к столице. Теперь подобных несознательных начали еще и штрафовать. Меньше, чем за неделю — 12 тысяч протоколов на пять миллионов рублей.

«Встречаются достаточно крупные штрафы для людей, которые получили предписание Роспотребнадзора, (те самые контактные, приехавшие из-за границы и не соблюдали) там есть крупные штрафы на несколько тысяч рублей, иногда на 10, иногда на 15», - говорит Татьяна Шатихина, юрист.

Впрочем, выходить на улицу за самым необходимым, конечно, можно. Более того, в некоторых регионах, там, где инфекции минимум, власти ввели послабления как для людей, так и для бизнеса. Ведь одна из главных задач — не допустить банкротств и обеспечить максимальную поддержку предпринимателям. Так, на Алтае открываются стоматологии и химчистки, в Татарстане, Новосибирске, Белгороде, Оренбурге некоторые промышленные производства, а кое-где даже салоны красоты.

Этот популярный салон красоты в Кемерове открыл двери после двухнедельного перерыва. Персонал работает в медицинских масках, помещение и инструменты стерилизуют после каждого клиента. Очередь уже расписана на неделю вперед.

«Сейчас все хорошо у нас, но, если ситуация обратно измениться, ужесточиться, будем обращаться за помощью к государству», - рассказывает Ольга Альжасми, директор салона красоты.

Меры государственной поддержки, объявленные еще три недели назад, уже работают. Пять крупнейших банков страны начали выдавать беспроцентные зарплатные кредиты для малых и средних предприятий. Вот новгородская владелица еще одного салона красоты Ольга Толкачева собрала документы и без проблем получила 190 тысяч рублей.

«Это очень хорошая помощь, потому что мы то быстро все наладим. Дай Бог, чтобы в стране все восстановилось. Мы быстро наладим свой бизнес, потому что клиентская база наработанная», — говорит Ольга Толкачева, предприниматель.

Такой же помощью воспользовался и этот фитнес-центр, но уже в Нижегородской области. Он, как и другие на время эпидемии полностью закрыт, но штат продолжает работать в удаленном режиме — через интернет. Теперь десятки инструкторов и администраторов смогут получить если не всю, но хотя бы часть зарплаты.

«Мы подали заявку в первых числах апреля и девятого числа нам открыли эту кредитную линию. У нас около 50 сотрудников, которым мы выплатили зарплату с помощью кредитного проекта», — рассказывает Лариса Редькина, управляющая сети фитнес-клубов.

«Именно поддержка населения будет обеспечивать скорость восстановления экономики после коронавируса, поскольку она обеспечивает спрос. И хорошо, что у нас есть обратная связь и динамика в изменении мер поддержки», — считает Василий Марков, юрист.

С этой недели такие же льготные кредиты смогут получить предприятия, которые торгуют непродовольственными товарами. 75% займов будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка, а значит выдавать их станут гораздо охотнее. Еще 80 миллиардов рублей власти направят на безвозмездную поддержку малых и средних компаний в наиболее уязвимых отраслях. Деньги, которые не нужно возвращать, фирмы смогут получить из расчета МРОТ на каждого работника в апреле и мае, при условии сохранения 90% от общего штата сотрудников. В первую очередь, средства направят в общепит, туризм, и гостиничный бизнес, но и это еще не все. Эпидобстановка в стране меняется с каждым днем, а значит меры поддержки необходимо дополнять.

«Целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики — я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете — у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан», — сказал Владимир Путин.

Одна из таких беспрецедентных мер поддержки уже анонсирована — льготные кредиты на оборотные средства компаний, которые пока не выдают ни в одной стране мира. На эти средства предприниматели смогут закупить необходимые товары и комплектующие, а также выплатить долги и авансы поставщикам. При этом ставка по займу окажется сразу на 6% ниже рыночной. Эти деньги тоже компенсирует государство.

«Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам. То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — сказал Владимир Путин.

Отдельные меры поддержки уже предусмотрены и для строительной отрасли. Спрос на недвижимость упал больше, чем в два раза. На этой неделе президент поручил правительству проработать программу льготной ипотеки со ставкой в 6,5%. Сумма для получения займа в регионах составит три миллиона рублей. В Москве и Петербурге — восемь.

«Повторю, ставка для граждан составит 6,5%. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Обращаю внимание: льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года. Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы», — сказал Владимир Путин.

Реальную финансовую помощь уже на следующей неделе смогут получить и сами россияне. В Пенсионном фонде начнут выплачивать по пять тысяч рублей потерявшим работу родителям с детьми в возрасте до трех лет. А центры занятости уже заканчивают обрабатывать первые заявления от самих безработных. Теперь им положены ежемесячные выплаты по уровню федерального МРОТ — в 12130 рублей.

«Мы работаем и всех граждан принимаем в дистанционном режиме. Там очень просто — заходишь на портал, нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг, это действительно очень быстро», — поясняет Юлия Горохова, директор центра занятости населения в Санкт-Петербурге.

Впрочем, пик эпидемии уже не за горами, а потом закономерно начнется спад, как это было в Китае и еще ряде стран, где число инфицированных достигало верхней точки за месяца-полтора. На этой неделе уменьшение числа заболевших впервые зафиксировали в Германии, Италии и Испании. Россия переживает уже третью неделю эпидемии, а значит прошла больше половины пути. И то, как скоро кривая коронавируса поползет вниз, теперь зависит только от нас самих. С самого начала пандемии врачи призывают следовать простым правилам: чаще мыть руки, отказываться от бесцельных выходов на улицу, а лучше вообще оставаться дома. Именно это поможет быстрее победить вирус, избежать новых случаев заражения, выиграть время для медиков. Сейчас им дорога каждая минута, проведенная нами на самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден.

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