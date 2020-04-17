Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден
По словам президента РФ, риски распространения COVID-19 по всей стране по-прежнему высоки. Ситуация требует оперативного реагирования.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. По словам главы государства, риски заражения по-прежнему высоки, вследствие чего необходимо оперативно принимать меры по борьбе с COVID-19.
Российский лидер отметил, что в настоящий момент проблема распространения заболевания уходит из Москвы в другие регионы, которые должны быть готовы к любому развитию ситуации. Например, уже сейчас со сложностями столкнулись Владимирская область и республика Коми.
В связи с этим Путин поручил, чтобы все больницы для борьбы с COVID-19 были укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами. Контроль над ними должен осуществляться в постоянном режиме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирусом в России за прошедшие сутки заразились 4070 человек. Такие данные обнародовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
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