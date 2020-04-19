США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса
По данным аналитиков, это создаст риски для американской экономики после окончания пандемии.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ameer Al Mohammedaw, Liu Jie, CHROMORANGE / Bilderbox, Michael Weber
Государственный долг США и долги американских корпораций вырастут в 2020 году до рекордных показателей из-за распространения коронавируса, пишет газета The Washington Post. По данным аналитиков, это создаст риски для экономики Америки после окончания пандемии.
Издание отмечает, что в нынешнем году расходы федерального бюджета превысят доходы на четыре триллиона долларов. Таких показателей не наблюдалось в США с 1945 года.
Ситуация в частном секторе экономики тоже складывается не самым наилучшим образом, отмечается в статье. Американские корпорации, полагавшиеся до сегодняшнего дня на кредиты, теперь лишь наращивают свои долговые обязательства.
По мнению экспертов, в какой-то момент компаниям придется выбирать между неуплатой долгов и сокращением штата сотрудников. При этом издание сообщает — уровень безработицы в Америке уже достиг показателей, которые были зафиксированы во время Великой депрессии.
«Нам стоит очень сильно беспокоиться. Речь идет об уровне долга, который определенно будет беспрецедентным в современной истории или в истории вообще. Мы определенно находимся в точке невозврата», — утверждает профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия обезопасила экономику, сократив вложения в госдолг США до минимума с 2007 года.
Читайте также
81%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?