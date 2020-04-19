США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса

По данным аналитиков, это создаст риски для американской экономики после окончания пандемии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ameer Al Mohammedaw, Liu Jie, CHROMORANGE / Bilderbox, Michael Weber

Государственный долг США и долги американских корпораций вырастут в 2020 году до рекордных показателей из-за распространения коронавируса, пишет газета The Washington Post. По данным аналитиков, это создаст риски для экономики Америки после окончания пандемии.

Издание отмечает, что в нынешнем году расходы федерального бюджета превысят доходы на четыре триллиона долларов. Таких показателей не наблюдалось в США с 1945 года.

Ситуация в частном секторе экономики тоже складывается не самым наилучшим образом, отмечается в статье. Американские корпорации, полагавшиеся до сегодняшнего дня на кредиты, теперь лишь наращивают свои долговые обязательства.

По мнению экспертов, в какой-то момент компаниям придется выбирать между неуплатой долгов и сокращением штата сотрудников. При этом издание сообщает — уровень безработицы в Америке уже достиг показателей, которые были зафиксированы во время Великой депрессии.

«Нам стоит очень сильно беспокоиться. Речь идет об уровне долга, который определенно будет беспрецедентным в современной истории или в истории вообще. Мы определенно находимся в точке невозврата», — утверждает профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия обезопасила экономику, сократив вложения в госдолг США до минимума с 2007 года.

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