РФ обезопасила экономику, сократив вложения в госдолг США до минимума с 2007 года

Россия рекордно сократила вложения в американские гособлигации (трежерис) — долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Минфин США обнародовал данные за июль 2019 года, согласно которым объем российских вложений в казначейские ценные бумаги Штатов снизился на 2,3 миллиарда долларов — до 8,5 миллиарда долларов. Этот показатель стал самым низким с апреля 2007 года.

Москва пошла на такую меру, чтобы обезопасить валютные резервы страны на фоне ухудшившихся отношений с Вашингтоном, ведь за океаном могут передумать и заморозить иностранные средства на своих счетах, передает RT.

Параллельно с РФ сокращает свои вложения в трежерис и Китай. В июле этот показатель сократился до 1,11 триллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Россия на самом деле сократила вложения в гособлигации США.