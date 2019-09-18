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  4. РФ обезопасила экономику, сократив вложения в госдолг США до минимума с 2007 года

РФ обезопасила экономику, сократив вложения в госдолг США до минимума с 2007 года

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Китай также значительно уменьшает объем финансирования американских гособлигаций.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun, Ralph Kerpa, Bilderbox, Simone Brandt, bildagentur münchen; ТАСС / Кухмарь Кирилл

Россия рекордно сократила вложения в американские гособлигации (трежерис) — долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Минфин США обнародовал данные за июль 2019 года, согласно которым объем российских вложений в казначейские ценные бумаги Штатов снизился на 2,3 миллиарда долларов — до 8,5 миллиарда долларов. Этот показатель стал самым низким с апреля 2007 года.

Москва пошла на такую меру, чтобы обезопасить валютные резервы страны на фоне ухудшившихся отношений с Вашингтоном, ведь за океаном могут передумать и заморозить иностранные средства на своих счетах, передает RT.

Параллельно с РФ сокращает свои вложения в трежерис и Китай. В июле этот показатель сократился до 1,11 триллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Россия на самом деле сократила вложения в гособлигации США.

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