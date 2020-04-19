Штурм впервые рассказала, почему Сафронов отказался быть ее любовником

Эпатажная певица Наталья Штурм, прославившаяся своим раскрепощенным поведением, впервые призналась, почему известный художник Никас Сафронов отказался стать ее любовником.

Как пишет Teleprogramma.pro, в одном из своих интервью звезда заявила, что даже в свои 53 года она пользуется дикой популярностью у мужчин. Ее расположения добиваются олигархи, нефтяные магнаты и прочие влиятельные люди. Однако был в ее жизни человек, которому она лично предлагала «повеселиться», но внезапно получила отказ.

«Никас любит большие формы, которых у меня не достает. Он любит очень большие задницы. Скажу вам честно, мне не хватает, как минимум, три-четыре размера. Поэтому, да… Надо будет пуфиками обкладываться», — решительно заявила Штурм в эфире НТВ,

Впрочем, такая позиция известного художника ничуть не обидела Наталью: она продолжает наслаждаться собственной красотой и день за днем выкладывает в сеть фото и видео интимного содержания.

«У нас в стране только ленивый не разделся. Даже те, кто всегда были девственницами, раздеваются», — подытожила певица, оправдывая свое нескромное поведение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что заставило эпатажную Наталью Штурм вдруг пожаловаться на мужчин, желающих вступить с ней в отношения.