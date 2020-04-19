Звезда рассчитывала на взаимность со стороны известного художника, но внезапно получила отказ.

Штурм впервые рассказала, почему Сафронов отказался быть ее любовником

Фото: Instagram @nataliashturm, @safronov_nikas

Эпатажная певица Наталья Штурм, прославившаяся своим раскрепощенным поведением, впервые призналась, почему известный художник Никас Сафронов отказался стать ее любовником.

Как пишет Teleprogramma.pro, в одном из своих интервью звезда заявила, что даже в свои 53 года она пользуется дикой популярностью у мужчин. Ее расположения добиваются олигархи, нефтяные магнаты и прочие влиятельные люди. Однако был в ее жизни человек, которому она лично предлагала «повеселиться», но внезапно получила отказ.

«Никас любит большие формы, которых у меня не достает. Он любит очень большие задницы. Скажу вам честно, мне не хватает, как минимум, три-четыре размера. Поэтому, да… Надо будет пуфиками обкладываться», — решительно заявила Штурм в эфире НТВ,

Впрочем, такая позиция известного художника ничуть не обидела Наталью: она продолжает наслаждаться собственной красотой и день за днем выкладывает в сеть фото и видео интимного содержания.

«У нас в стране только ленивый не разделся. Даже те, кто всегда были девственницами, раздеваются», — подытожила певица, оправдывая свое нескромное поведение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что заставило эпатажную Наталью Штурм вдруг пожаловаться на мужчин, желающих вступить с ней в отношения.

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