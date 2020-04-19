Иван Охлобыстин вместе с семьей пришел в храм на пасхальную службу и ввязался в потасовку с журналисткой

Иван Охлобыстин оказался в центре скандала. По информации 5-tv.ru, вечером 18 апреля артист вместе с семьей приехал на иномарке без номерных знаков в Храм Софии Премудрости Божией в московских Средних Садовниках.

Несмотря на рекомендации властей города и РПЦ, которые призывали православных христиан оставаться дома и временно отказаться от посещения храмов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, Охлобыстин решил присутствовать на пасхальной службе.

Также, по данным 5-tv.ru, там находились порядка 70 человек, включая некоторых актеров из сериала «Интерны».

Когда служба уже закончилась, Охлобыстин заметил, что его снимает журналистка. Артисту это не понравилось, он подошел к ней и грубо вырвал телефон из рук, после чего, как передают очевидцы, завязалась перепалка.

Заявление в правоохранительные органы девушка писать не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что буквально не так давно дочь Ивана Охлобыстина переболела коронавирусом.