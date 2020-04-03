«У меня корона!» — Дочь Ивана Охлобыстина подтвердила наличие заболевания
Анфиса Охлобыстина призвала подписчиков в Instagram оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @dzetakorma
Старшая дочь Ивана Охлобыстина на своей странице в Instagram подтвердила факт заражения коронавирусом. 23-летняя Анфиса Охлобыстина поблагодарила подписчиков за переживания и призвала их оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции.
Девушка отметила, что одними из первых симптомов у нее стали насморк и потеря обоняния.
«Да! Это правда, у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе — это сила! Призываю всех оставаться дома и не нарушать карантин, сейчас, каждый из вас несет ответственность за здоровье окружающих вас людей! Храни вас Бог!» — написала Анфиса Охлобыстина.
Немногочисленные подписчики дочери «доктора Быкова» из «Интернов» пожелали ей скорейшего выздоровления.
«Анфиса! Держись! Все будет хорошо»
«Анфиса, с богом! Ждем победы»
«Желаю скорейшего выздоровления вам и всей семье здоровья»
«Не грусти. Все будет хорошо», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса.
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