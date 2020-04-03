Старшая дочь Ивана Охлобыстина на своей странице в Instagram подтвердила факт заражения коронавирусом. 23-летняя Анфиса Охлобыстина поблагодарила подписчиков за переживания и призвала их оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции.

Девушка отметила, что одними из первых симптомов у нее стали насморк и потеря обоняния.

«Да! Это правда, у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе — это сила! Призываю всех оставаться дома и не нарушать карантин, сейчас, каждый из вас несет ответственность за здоровье окружающих вас людей! Храни вас Бог!» — написала Анфиса Охлобыстина.

Instagram @dzetakorma

Немногочисленные подписчики дочери «доктора Быкова» из «Интернов» пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Анфиса! Держись! Все будет хорошо»

«Анфиса, с богом! Ждем победы»

«Желаю скорейшего выздоровления вам и всей семье здоровья»

«Не грусти. Все будет хорошо», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112