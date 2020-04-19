«Топ-услуга»: Решетова показала, как кот делает массаж лица Тимати
Модель призналась, что ее таким высоким уровнем заботы не балуют.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Самоизоляция творит чудеса. А как иначе трактовать видео, которым поделилась с подписчиками в Instagram модель Анастасия Решетова. Она выложила ролик, на котором их домашний питомец интенсивно массирует бороду ее возлюбленного, рэпера Тимати. Сам хозяин, судя по всему, получает удовольствие.
«Массаж лица. Это топ-услуга, это лимфодренаж. Невероятно, но факт! Реально — кот делает мне массаж лица. Давай, шею помни», — прокомментировал музыкант.
На заднем плане слышно смех Решетовой. Ролик она подписала лаконично, но с явной завистью: «А мне так не делают…».
К слову, это уже не первый раз, когда домашний любимец заставляет Анастасию Решетову ревновать. На выложенном ранее звездой в соцсети видео, как писал 5-tv.ru, запечатлены нежные ласки хозяина и кота. Раньше, по словам модели, мурчащий так откровенно вел себя только с ней.
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