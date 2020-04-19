Видео: минивэн разорвало пополам от удара легковушки в Петербурге

В результате страшного ДТП никто не погиб — одного из водителей госпитализировали с травмами.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; Вконтакте @spb_today; 5-tv.ru

Минивэн марки Hyundai буквально разорвало пополам в результате ДТП в Санкт-Петербурге. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом аварии.

На кадрах видно, что водитель минивэна пытается повернуть налево, однако делает это не с крайней левой полосы. Слева от него на высокой скорости движется легковой автомобиль марки Mazda. Удар пришелся в переднюю часть Hyundai. В результате у минивэна оторвало «морду» — он еще какое-то время ехал без нее.

ВКонтакте @spb_today

Как уточняет 78.ru, авария произошла 19 апреля примерно в 15:30. Местом действия стало пересечение Суздальского проспекта и проспекта Культуры. В результате ДТП пострадал 42-летний водитель Hyundai — его госпитализировали с травмами в состоянии средней степени тяжести. За рулем легковушки находился 38-летний мужчина. По предварительной информации, ему помощь медиков не потребовалась.

В отделе пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с другим страшным ДТП в Петербурге — легковушка на высокой скорости влетела в припаркованный грузовик.

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