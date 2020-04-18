Серьезное ДТП произошло на улице Оптиков в Приморском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, по невыясненной причине легковой автомобиль Toyota с правым рулем влетел в припаркованную «Газель».

В результате аварии пострадал один человек. Он госпитализирован в городскую больницу в состоянии средней тяжести. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП с участием автобуса и легковушки на Кутузовском проспекте в Москве. Жертвами стали два человека, момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.