Празднование пасхальной недели в этом году ограничат из-за пандемии коронавируса.

Светлая седмица 2020: приметы, традиции и обычаи

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Светлая седмица началась у православных христиан с понедельника. Обычно всю пасхальную неделю с 20 по 26 апреля — так называемое Фомино Воскресенье — в храмах проходят праздничные богослужения. Согласно традиции, в этот период должны совершаться крестные ходы, а двери церквей должны быть открыты круглые сутки в знак открытия врат рая, которое произошло вследствие Воскресения Христова. У верующих принято не поститься и ходить друг другу в гости.

На фоне распространения коронавируса в этом году празднование Светлой седмицы пройдет в особых условиях. Как писал 5-tv.ru, в Москве и Подмосковье по требованию санитарных властей пасхальные богослужения прошли без прихожан. Эти ограничения будут соблюдаться и всю последующую неделю. Походы в гости в этот период крайне нежелательны — москвичей и жителей других регионов, где действует режим самоизоляции, просят соблюдать предписания властей.

Во время Светлой седмицы разрешается баловать себя и близких сладостями. Каждый день недели считается светлым и отличается от предыдущего:

В понедельник считалось добрым знаком для мужчин сходить в гости к друзьям и родственникам.

Во вторник уже женщины ходят в гости к своим родным и близким. Однако в этом году служители церкви призывают отказаться от этих традиций. Достаточно будет позвонить или связаться по видеосвязи с близкими.

В среду, чтобы избежать неурядиц, люди отказывались от дел по дому и позволяли себе ничего не делать.

В четверг православные поминали умерших родственников.

В пятницу проходили службы в честь Пресвятой Богородицы, после которой освещали воду.

В субботу священники раздавали Артосский хлеб — это выпучку с изображением креста.

На воскресенье приходится праздник под названием Красная Горка. Согласно приметам, если жениться на этот праздник, то брак будет счастливым и крепким.

Тем временем в Светлую седмицу, если верить приметам, нельзя венчаться, однако можно крестить детей, также нельзя устраивать панихиды, печалиться и унывать, а также ходить на кладбище, поскольку это светлая и радостная неделя.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 20 апреля в Акулинин день.

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