Светлая седмица: что можно и нельзя делать в первую пасхальную неделю?

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Что можно и нельзя делать в Светлую седмицу

разу после Светлого Христова Воскресения — Пасхи — у православных христиан наступает Светлая седмица. Ее также называют Пасхальной неделей. Это неделя, которая длится от Пасхи до Антипасхи . В 2023 году она продлится с 17 по 23 апреля.

В период Светлой седмицы действует несколько особых правил. Главное — это отсутствие поста и ограничений в питании. Верующие продолжают праздновать воскрешение Христа из мира мертвых. Это время радости, поэтому отменяются даже традиционные посты по средам и пятницам. Это же правило распространяется даже на желающих причаститься — им запрещено самовольно налагать на себя ограничения.

Во время богослужения не надо класть земные поклоны — их заменяют на поясные. В эти дни в церквях почти не читают богослужения — их поют. В течение всей Светлой седмицы Царские врата православных храмов раскрыты настежь до субботы. Всю Светлую седмицу после богослужения проводятся крестные ходы, на которых верующие поют праздничные песнопения, а священник всех кропит святой водой.

На Пасху в храмах освящают особый хлеб на закваске с изображением Креста — артос. Всю Светлую седмицу ему следует стоять у иконы Иисуса Христа, справа от Царских врат. А в последний день недели перед Антипасхой его раздают прихожанам. Считается, что он помогает болеющим, поэтому есть его следует только в особых случаях.

Нельзя предаваться унынию и грусти. Необходимо наоборот радоваться, что Христос восстал из мертвых. Также желательно избежать тяжелого физического труда, например, ремонта. Конечно, мелкими бытовыми и неотложными делами заниматься можно.

Нельзя венчаться и справлять свадьбы — это положено делать по окончанию Светлой седмицы.

Традиции празднования Светлой седмицы

Чумичев Александр / ТАСС

Каждый день пасхальной недели имеет свое название и свои традиции. Однако в наши дни редко кто соблюдает их полностью.

Приметы на Светлую седмицу 2023