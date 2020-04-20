Дарья Мороз выбыла из шоу «Танцы со звездами»
Андрей Малахов назвал уход актрисы с проекта «вселенской несправедливостью».
Фото: Пресс-служба телеканала "Россия"/ТАСС
Проект «Танцы со звездами» покинула Дарья Мороз. Актриса и ее партнер, профессиональный танцор и хореограф Святослав Герасимов набрали наименьшее количество балов по итогам очередного тура.
Пара показала номер, в котором звезда экрана предстала в образе французской королевы Марии Антуанетты. Костюмы и пластика выступающих произвели впечатление. Тем не менее зрители оценили номер не достаточно высоко. В результате Мороз и Герасимов оказались в самом низу турнирной таблицы. В качестве прощального выступления они представили вальс под арию из оперы «Ринальдо» на сцене из лепестков роз.
Ведущий шоу Андрея Малахов назвал уход с проекта Дарьи Мороз «вселенской несправедливостью».
«Знаю, что для Даши это был очень важный проект, чтобы показать себя с другой стороны. Она хотела, чтобы все посмотрели на нее не как на продюсера, режиссера или актрису, а как на классную, красивую, свободную девушку», — приводит слова шоумена ФАН.
Члены жюри в лице Егора Дружинина, Дарьи Златопольской и Николая Цискаридзе также высказали сожаление по поводу ухода актрисы и призвали ее не бросать танцы, поскольку у Дарьи явный талант.
Сама звезда отметила, что на ее выступлении негативно сказались завышенные ожидания поклонников. По словам Мороз, было бы лучше, если бы фанаты ничего от нее не ждали.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мороз показала, как проводит карантин.
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