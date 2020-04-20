Участников опроса попросили поделиться мнением о возможном переносе майских праздников на другое время.

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Майшев

Более трети россиян поддерживают перенос майских праздников. Об этом свидетельствуют данные опроса на портале Новости Mail.ru, которые публикует РИА Новости.

Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. Еще треть россиян считают, что ближайшие праздники вообще стоит отменить, при этом 27% не понимают, зачем праздники переносить.

Тем временем, по данным опроса, большая часть респондентов намеревается оставаться дома во время праздников, об этом заявили 64% опрошенных. 15% хотят оформить пропуск и куда-нибудь съездить. Из них намереваются поехать на дачу 45%, в деревню 16%, на природу 15%, с друзьями на шашлыки 9%, а еще 7% готовятся отправиться в другой город.

Отвечая на вопрос, на какое время стоит перенести майские праздники, 19% предложили июнь, 14% — июль, 13% — сентябрь. 8% выступили с идеей присоединить майские праздники к новогодним каникулам 2021 года.

В случае переноса выходных дней в мае на другой период 39% граждан РФ отправятся за город, 32% останутся дома, 16% уедут в путешествие по стране, 6% отправятся в Европу, 2% — в страны Азии и 1% — в страны Северной и Южной Америки.

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