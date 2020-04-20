Треть россиян поддерживают перенос майских праздников

Более трети россиян поддерживают перенос майских праздников. Об этом свидетельствуют данные опроса на портале Новости Mail.ru, которые публикует РИА Новости.

Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. Еще треть россиян считают, что ближайшие праздники вообще стоит отменить, при этом 27% не понимают, зачем праздники переносить.

Тем временем, по данным опроса, большая часть респондентов намеревается оставаться дома во время праздников, об этом заявили 64% опрошенных. 15% хотят оформить пропуск и куда-нибудь съездить. Из них намереваются поехать на дачу 45%, в деревню 16%, на природу 15%, с друзьями на шашлыки 9%, а еще 7% готовятся отправиться в другой город.

Отвечая на вопрос, на какое время стоит перенести майские праздники, 19% предложили июнь, 14% — июль, 13% — сентябрь. 8% выступили с идеей присоединить майские праздники к новогодним каникулам 2021 года.

В случае переноса выходных дней в мае на другой период 39% граждан РФ отправятся за город, 32% останутся дома, 16% уедут в путешествие по стране, 6% отправятся в Европу, 2% — в страны Азии и 1% — в страны Северной и Южной Америки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 20 апреля стартовала Светлая седмица. Празднование пасхальной недели в этом году ограничат из-за пандемии коронавируса.

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