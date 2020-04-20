В Ленинградской области школьные учителя сняли клип о трудностях «удаленки»

Клип, посвященный удаленке, записали педагоги одной из школ Ленинградской области. Молодые учителя придумали гимн работников образования. В ролике педагоги с юмором рассказали о трудностях удаленного обучения.

С 6 апреля российские школьники находятся на дистанционном обучении. Ученики и педагоги видятся лишь на онлайн-уроках. В своем клипе учителя подчеркнули, что очень скучают по работе и по детям. А также надеются, что в ближайшее время им все-таки удастся встретиться вживую.

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