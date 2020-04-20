В своем ролике молодые педагоги с юмором рассказали о трудностях дистанционного обучения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Karl-Josef Hildenbrand, 5-tv.ru

Клип, посвященный удаленке, записали педагоги одной из школ Ленинградской области. Молодые учителя придумали гимн работников образования. В ролике педагоги с юмором рассказали о трудностях удаленного обучения.

С 6 апреля российские школьники находятся на дистанционном обучении. Ученики и педагоги видятся лишь на онлайн-уроках. В своем клипе учителя подчеркнули, что очень скучают по работе и по детям. А также надеются, что в ближайшее время им все-таки удастся встретиться вживую.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
74.67
0.73 81.10
0.99
Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего

Последние новости

21:46
Названы симптомы, при которых необходимо вызывать скорую помощь
21:34
В Ленинградской области школьные учителя сняли клип о трудностях «удаленки»
21:31
Финансист объяснил, почему можно не беспокоиться из-за обрушения цен на нефть WTI
21:22
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 апреля
21:06
Многолетний шеф-повар Елизаветы II раскрыл рецепт любимого десерта королевы
20:56
Стоившие сотни тысяч картинные рамы в Русском музее оценили в один рубль

Сейчас читают

«Слава богу, она не сказала больше»: Никас Сафронов ответил на слухи о романе с Натальей Штурм
Поплавская рассказала, кем считает дочь Шукшиной, после аферы с квартирой
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок