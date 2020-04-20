Instagram-модель разбила бокал о голову стоматолога в центре Москвы

Instagram-модель разбила бокал о голову стоматолога в московском элитном ресторане на Краснопресненской набережной. Как стало известно 5-tv.ru, в обстоятельствах гламурной потасовки, произошедшей еще зимой, сейчас разбираются правоохранители.

Известно, что модель пришла в заведение с молодым человеком, который впоследствии стал проявлять знаки внимания медику. В результате между женщинами произошел конфликт.

Инстаблогер выплеснула содержимое своего бокала на голову соперницы и бросила его в лицо оппонентке. Стоматолог, в свою очередь, оскорбила модель. Позднее врач обратилась за медицинской помощью и написала заявление в правоохранительные органы. У пострадавшей диагностировали множественные резаные раны лица.

Обстоятельства произошедшего на почве ревности конфликта выясняют стражи порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ростовчанин поджег дом вместе с женой после ссоры.