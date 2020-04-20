Гламурная потасовка между женщинами произошла в элитном ресторане на Краснопресненской набережной.

Instagram-модель разбила бокал о голову стоматолога в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com /imagebroker/Michaela Begsteiger

Instagram-модель разбила бокал о голову стоматолога в московском элитном ресторане на Краснопресненской набережной. Как стало известно 5-tv.ru, в обстоятельствах гламурной потасовки, произошедшей еще зимой, сейчас разбираются правоохранители.

Известно, что модель пришла в заведение с молодым человеком, который впоследствии стал проявлять знаки внимания медику. В результате между женщинами произошел конфликт.

Инстаблогер выплеснула содержимое своего бокала на голову соперницы и бросила его в лицо оппонентке. Стоматолог, в свою очередь, оскорбила модель. Позднее врач обратилась за медицинской помощью и написала заявление в правоохранительные органы. У пострадавшей диагностировали множественные резаные раны лица.

Обстоятельства произошедшего на почве ревности конфликта выясняют стражи порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ростовчанин поджег дом вместе с женой после ссоры.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:02
Составлен рейтинг регионов с самыми высокими и низкими зарплатами у молодых учителей
16:56
На все руки мастера: как родители занимают детей на самоизоляции
16:50
Энрике Иглесиас показал, как развлекается с детьми в самоизоляции
16:44
Путин поддержал идею обеспечить вакциной от коронавируса в первую очередь медиков
16:36
ТОП-3 иллюзий, которые мешают женщинам наслаждаться отношениями
16:17
«Прическа такая прикольная»: Дарья Пынзарь сняла наращенные волосы

Сейчас читают

Спрей, крем или влажные салфетки? Какой антисептик для рук более устойчив к COVID-19
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок