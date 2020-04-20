Актриса Дарья Мороз отреагировала на свое выбывание из шоу «Танцы со звездами». На своей странице в Instagram она выложила видео одной из репетиций танца, который стал для нее и ее партнера Святослава Герасимова последним в проекте. Также звезда отметила, что ей очень обидно покидать телешоу.

«Я просто оставлю это здесь. Не запись программы, а видео нашего самого веселого прогона. Скажу только, что мне до слез обидно…» — призналась Дарья Мороз.

Поклонники болезненно восприняли уход актрисы и пытались ее поддержать, как могли.

«А как вы красиво держались при объявлении о выбывании из проекта! Королевская выдержка»

«Даша, это очень! Очень-очень!!»

«Даша, браво! Смотреть хотела из-за вас! Теперь не буду! Проект много потерял»

«Я вчера просто рыдала, когда вы ушли…» — сокрушались фанаты.

Дарья Мороз и Святослав Герасимов представили на суд публики номер, в котором актриса предстала в образе французской королевы Марии Антуанетты. Несмотря на старания пары и прекрасные костюмы, дуэт оказался внизу турнирной таблицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сама Дарья Мороз связала неудачу в «Танцах со звездами» с завышенными ожиданиями поклонников.