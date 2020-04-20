«До слез обидно» — Дарья Мороз о стремительном выбывании из «Танцев со звездами»
Актриса поделилась с фанатами видео одной из репетиций танца, по ее словам, самой веселой.
Фото: Instagram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз отреагировала на свое выбывание из шоу «Танцы со звездами». На своей странице в Instagram она выложила видео одной из репетиций танца, который стал для нее и ее партнера Святослава Герасимова последним в проекте. Также звезда отметила, что ей очень обидно покидать телешоу.
«Я просто оставлю это здесь. Не запись программы, а видео нашего самого веселого прогона. Скажу только, что мне до слез обидно…» — призналась Дарья Мороз.
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Я просто оставлю это здесь. Не запись программы, а видео нашего самого веселого прогона. Скажу только, что мне до слез обидно. #всемспасибовсесвободны
Поклонники болезненно восприняли уход актрисы и пытались ее поддержать, как могли.
«А как вы красиво держались при объявлении о выбывании из проекта! Королевская выдержка»
«Даша, это очень! Очень-очень!!»
«Даша, браво! Смотреть хотела из-за вас! Теперь не буду! Проект много потерял»
«Я вчера просто рыдала, когда вы ушли…» — сокрушались фанаты.
Дарья Мороз и Святослав Герасимов представили на суд публики номер, в котором актриса предстала в образе французской королевы Марии Антуанетты. Несмотря на старания пары и прекрасные костюмы, дуэт оказался внизу турнирной таблицы.
Ранее 5-tv.ru писал, что сама Дарья Мороз связала неудачу в «Танцах со звездами» с завышенными ожиданиями поклонников.
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