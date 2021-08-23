Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего

|
Алина Потёмкина
8 989

Астрологи назвали женщин пяти знаков, ухаживание за которыми влетит в копеечку.

Фото, видео: globallookpress.com / Andrey Arkusha, /West Coast Surfer, /john rowley, /Michaela Begsteiger, /Tom Schneider, /Rudolf

Любовь, говорят, не купишь. Однако, все женщины любят подарки — и на конфетно-букетном этапе отношений, и в дальнейшей совместной жизни. Кому-то достаточно и сорванной в городском саду сирени, а кого и элитная иномарка не радует. Астрологи выяснили, представительницы каких знаков зодиака требует больше всего затрат у своих избранников.

Лев

Женщина-Лев требует даже не столько высоких затрат, скорее соответствия. У нее все разложено по полочкам, и экономить в супружеской жизни с такой барышней сложно. Зато созданный ей уют и атмосфера в доме с лихвой окупят большие вложения!

Козерог

Такая дама во всем видит в первую очередь красоту, а в какие суммы эта эстетика выливается, ее волнует мало. Тут придется не скупиться, ведь любимая женщина достойна вложений.

Овен

Овны тратят много, но им необходимы не материальные вещи, а скорее впечатления. Такие женщины стремятся повысить свой духовный уровень, путешествуя, посещая курсы по саморазвитию. Если это совпадает с вашим настроем, вам повезло.

Скорпион

Девушки этого знака обладают безупречным вкусом. Для них вещи выполняют не только утилитарную функцию: если это стул, то он не только, чтобы сидеть, это предмет интерьера. Если одежда, то она должна быть стильной. И в этом Скорпионы не идут на компромиссы. Так что, жизнь с ними обязывает не скупиться.

Весы

Сложный знак в отношении вещей. С одной стороны, Весы большие любители копить, с другой, в личном пространстве они способны скупить все, что им нравится. Но с ними можно договариваться, и в этом плюс.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-4 самых мстительных и злопамятных знаков зодиака. Астрологи предупреждают, что обижать и идти наперекор некоторым представителям зодиакального круга просто опасно.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.07
-0.29 86.78
-0.08
Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего

Последние новости

15:25
В Черногории проходит «ленивая» олимпиада для лежебок со всей страны
15:13
Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего
15:08
Эксперт объяснил интерес украинской разведки к стрелковому оружию России
15:03
Спрей, крем или влажные салфетки? Какой антисептик для рук более устойчив к COVID-19
14:58
Фото недели: апокалипсис в Марий Эл, спасение тюленей и прощание с Меркель
14:51
Театр Ермоловой не будет увольнять актеров преклонного возраста

Сейчас читают

«Роскошная, глаз не оторвать!» Алина Загитова опубликовала фото в обтягивающем черном боди
Зеленский объявил обратный отсчет до «возвращения» Крыма Украине
Женщина накормила свекра ядом, устав от его домогательств
Международная реакция на «прощальную» встречу Путина и Меркель
Кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака