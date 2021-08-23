Опасно для здоровья! ТОП-4 самых мстительных и злопамятных знаков зодиака

Анастасия Шадская
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Астрологи предупреждают, что обижать и идти наперекор некоторым представителям зодиакального круга просто опасно.

Опасно для здоровья! ТОП-4 самых мстительных и злопамятных знаков зодиака

Фото: depositphotos / SIphotography

Как известно, месть — это блюдо, которое подается холодным. В зодиакальном круге есть сразу четыре знака, представители которых достигли совершенства в его «приготовлении». Они умеют жестко ответить своим неприятелям, так что с ними стоит держать ухо востро.

Скорпионы

Скорпионы славятся своим упрямством, свирепостью и непримиримостью. У них отличная память — обиду, оскорбление или пощечину судьбы они запоминают навсегда. Если вы причинили им боль — не надейтесь на прощение. Бывает, что разгневанный Скорпион почему-то оставляет в покое свою «жертву». Даже если вы продолжаете общаться, знайте — вас ненавидят всей душой. И однажды отомстят.

Рыбы

Тихони-Рыбы не так просты. Они могут казаться нежными, чувствительными и робкими, но их уязвимость только напускная. Они долго терпят, но в душе уже проклинают обидчика. Рано или поздно это выливается в поток злобы и жестокую месть. Они общительны, так что сумеют убедить всех своих знакомых в вашей виновности. Примирение с Рыбами возможно, но они запомнят ваши грехи и при случае обязательно отомстят.

Тельцы

Тельцы умеют привлекать не только деньги и удачу. Они успешно копят обиды и присматриваются к врагу. Стоит перейти определенную черту — и в ответ на вас хлынет целая лавина проблем. Тельцы не будут жалить, как Скорпионы, или нападать исподтишка, как Рыбы. Они действуют проще — превращают жизнь оппонентов в ад, пока те не сбегают с позором, пишет «Клубер».

Девы

Девам не удалось попасть в тройку лидеров рейтинга, но свое место в ТОП-4 самых мстительных знаков зодиака они заслужили по праву. Многие даже не понимают, за что Девы их обижают и высмеивают. Саркастические замечания и шуточки у вас за спиной, поток негатива с их стороны, бесконечные издевательства над жертвой, пока она сама не уйдет прочь. А причиной может быть сущая ерунда, которая, тем не менее, глубоко оскорбила Деву.

Ранее 5-tv.ru писал про знаки зодиака, любить представителей которых мучительно больно.

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