Вынужденная самоизоляция из-за коронавируса оставляет людей не только без свободы передвижения, но и без денег. Особенно чувствуют нехватку средств те граждане, чьи профессии так или иначе связаны с общением с людьми. В их числе оказались и знаменитые артисты.

Концерты отменены, а финансовая подушка безопасности есть далеко не у всех, кто привык жить на широкую ногу. Так, неделю назад музыканты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин признались в эфире программы «Звезды сошлись», что у них осталась 31 тысяча рублей, а сколько придется сидеть без работы, не известно.

«У нас осталась 31 тысяча рублей. Мы чайники, у меня хобби, которое жрет деньги. Теплоход, он все сожрал! Пока мы не влезли в долги, на хлеб хватит», — успокоил фанатов Рыбин.

Но уже накануне его супруга Наталья огорошила подписчиков в Instagram известием, что их семейный бюджет практически пуст.

«Осталась 1000», — написала певица.

К посту она приложила фото супруга, сидящего с понурым видом перед нехитрым натюрмортом — сушеная рыбка на доске, соль, перец, два лимона и пустой пивной бокал.

Instagram @nsenchukova_official

Реакция в комментариях была разномастной. Некоторые фанаты вызвались помочь чете, кто деньгами безвозмездно, а кто и за счет перепродажи имущества. Были и те, кто просто не поверил и счел такое заявление издевательством над обычными россиянами.

«Приезжайте в Сибирь, мы вас, москвичей, кормить будем»

«Ребята, держитесь!»

«Давайте куплю у вас что-нибудь?»

«Хватит людей смешить, 1000 у них осталась»

«Хых, бокал для пива — как у нас „Денег нет, но вы держитесь“», — скептически писали поклонники.

Впрочем, неделю назад в передаче музыканты рассказывали, что подруга, владеющая продуктовым холдингом, прислала им четыре ящика тушенки. Тогда артисты заметили, что хоть мясо и не едят, подарок приняли. Видимо, теперь он им пригодится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рыбин с Сенчуковой отметили 11-ю годовщину венчания.