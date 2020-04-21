Музыканты за неделю потратили 30 тысяч рублей и остались с последней купюрой в самоизоляции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nsenchukova_official

Вынужденная самоизоляция из-за коронавируса оставляет людей не только без свободы передвижения, но и без денег. Особенно чувствуют нехватку средств те граждане, чьи профессии так или иначе связаны с общением с людьми. В их числе оказались и знаменитые артисты.

Концерты отменены, а финансовая подушка безопасности есть далеко не у всех, кто привык жить на широкую ногу. Так, неделю назад музыканты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин признались в эфире программы «Звезды сошлись», что у них осталась 31 тысяча рублей, а сколько придется сидеть без работы, не известно.

«У нас осталась 31 тысяча рублей. Мы чайники, у меня хобби, которое жрет деньги. Теплоход, он все сожрал! Пока мы не влезли в долги, на хлеб хватит», — успокоил фанатов Рыбин.

Но уже накануне его супруга Наталья огорошила подписчиков в Instagram известием, что их семейный бюджет практически пуст.

«Осталась 1000», — написала певица.

К посту она приложила фото супруга, сидящего с понурым видом перед нехитрым натюрмортом — сушеная рыбка на доске, соль, перец, два лимона и пустой пивной бокал.

Instagram @nsenchukova_official

Реакция в комментариях была разномастной. Некоторые фанаты вызвались помочь чете, кто деньгами безвозмездно, а кто и за счет перепродажи имущества. Были и те, кто просто не поверил и счел такое заявление издевательством над обычными россиянами.

«Приезжайте в Сибирь, мы вас, москвичей, кормить будем»

«Ребята, держитесь!»

«Давайте куплю у вас что-нибудь?»

«Хватит людей смешить, 1000 у них осталась»

«Хых, бокал для пива — как у нас „Денег нет, но вы держитесь“», — скептически писали поклонники.

Впрочем, неделю назад в передаче музыканты рассказывали, что подруга, владеющая продуктовым холдингом, прислала им четыре ящика тушенки. Тогда артисты заметили, что хоть мясо и не едят, подарок приняли. Видимо, теперь он им пригодится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рыбин с Сенчуковой отметили 11-ю годовщину венчания.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:44
«Осталась 1000» — Рыбин и Сенчукова пожаловались на финансовые проблемы
3:22
В Петербурге власти города и МВД договорились о ловле нарушителей режима самоизоляции
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака
2:43
Историк моды Александр Васильев рассказал, когда выпишут Надежду Бабкину
2:22
ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет над древней Пальмирой
2:01
Эксперт объяснил влияние обвала нефтяных цен на рубль

Сейчас читают

Что категорически нельзя делать 21 апреля в день Родиона Ледолома
Поплавская рассказала, кем считает дочь Шукшиной, после аферы с квартирой
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок