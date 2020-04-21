«Осталась 1000» — Рыбин и Сенчукова пожаловались на финансовые проблемы
Музыканты за неделю потратили 30 тысяч рублей и остались с последней купюрой в самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @nsenchukova_official
Вынужденная самоизоляция из-за коронавируса оставляет людей не только без свободы передвижения, но и без денег. Особенно чувствуют нехватку средств те граждане, чьи профессии так или иначе связаны с общением с людьми. В их числе оказались и знаменитые артисты.
Концерты отменены, а финансовая подушка безопасности есть далеко не у всех, кто привык жить на широкую ногу. Так, неделю назад музыканты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин признались в эфире программы «Звезды сошлись», что у них осталась 31 тысяча рублей, а сколько придется сидеть без работы, не известно.
«У нас осталась 31 тысяча рублей. Мы чайники, у меня хобби, которое жрет деньги. Теплоход, он все сожрал! Пока мы не влезли в долги, на хлеб хватит», — успокоил фанатов Рыбин.
Но уже накануне его супруга Наталья огорошила подписчиков в Instagram известием, что их семейный бюджет практически пуст.
«Осталась 1000», — написала певица.
К посту она приложила фото супруга, сидящего с понурым видом перед нехитрым натюрмортом — сушеная рыбка на доске, соль, перец, два лимона и пустой пивной бокал.
Реакция в комментариях была разномастной. Некоторые фанаты вызвались помочь чете, кто деньгами безвозмездно, а кто и за счет перепродажи имущества. Были и те, кто просто не поверил и счел такое заявление издевательством над обычными россиянами.
«Приезжайте в Сибирь, мы вас, москвичей, кормить будем»
«Ребята, держитесь!»
«Давайте куплю у вас что-нибудь?»
«Хватит людей смешить, 1000 у них осталась»
«Хых, бокал для пива — как у нас „Денег нет, но вы держитесь“», — скептически писали поклонники.
Впрочем, неделю назад в передаче музыканты рассказывали, что подруга, владеющая продуктовым холдингом, прислала им четыре ящика тушенки. Тогда артисты заметили, что хоть мясо и не едят, подарок приняли. Видимо, теперь он им пригодится.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рыбин с Сенчуковой отметили 11-ю годовщину венчания.
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