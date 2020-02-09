Российская певица Наталья Сенчукова и солист группы «Дюна» Виктор Рыбин отмечают годовщину венчания. Пара, официально в браке состоит более 20 лет, а вот ровно 11 лет назад артисты «узаконили» свои отношения еще и перед богом.

В честь этого события на своей странице в Instagram звезда опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена на руках своего супруга в свадебном платье. Влюбленные нежно смотрят друг на друга и, кажется, что готовы вот-вот поцеловаться.

«Одиннадцать лет назад мы повенчались! Какой был прекрасный день! Огромной вам всем любви!» — написала Сенчукова в подписи к посту.

Instagram @nsenchukova_official

Поклонники исполнительницы тут же отреагировали на ее публикацию и осыпали теплыми поздравлениями.

«Божьих вам благословений, здоровья и счастья!»

«Поздравляю вас! Любви вам и долгих лет жизни!»

«Совет да любовь!»

«Здоровья, счастья, любви на долгие годы, навсегда!» — пожелали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рыбин признался о влюбленности Сенчуковой в Маликова.