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«Совет да любовь!» — Рыбин с Сенчуковой отмечают 11-ю годовщину венчания

, 11:44 | Карина Бернтгольц 18

На своей странице в Instagram певица поделилась трогательным снимком с торжества.

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Фото, видео: Instagram @nsenchukova_official

Российская певица Наталья Сенчукова и солист группы «Дюна» Виктор Рыбин отмечают годовщину венчания. Пара, официально в браке состоит более 20 лет, а вот ровно 11 лет назад артисты «узаконили» свои отношения еще и перед богом.

В честь этого события на своей странице в Instagram звезда опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена на руках своего супруга в свадебном платье. Влюбленные нежно смотрят друг на друга и, кажется, что готовы вот-вот поцеловаться.

«Одиннадцать лет назад мы повенчались! Какой был прекрасный день! Огромной вам всем любви!» — написала Сенчукова в подписи к посту.

Instagram @nsenchukova_official

Поклонники исполнительницы тут же отреагировали на ее публикацию и осыпали теплыми поздравлениями.

«Божьих вам благословений, здоровья и счастья!»

«Поздравляю вас! Любви вам и долгих лет жизни!»

«Совет да любовь!»

«Здоровья, счастья, любви на долгие годы, навсегда!» — пожелали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рыбин признался о влюбленности Сенчуковой в Маликова.

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