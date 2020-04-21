Девушка пыталась повторить популярный танец с постукиванием ногами.

Британка сломала обе лодыжки из-за TikTok-челленджа

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

Жительница Великобритании сломала обе лодыжки во время попытки повторить танец из популярного TikTok-челленджа. Как сообщает Daily Mirror, после неудачной репетиции движений 27-летнюю мать двоих детей Сапфир Чарльзуорт доставили в травмпункт и наложили гипс.

Суть очередного испытания в сети в том, что два партнера исполняют танец под песню Oh Nanana группы Bonde R300, соприкасаясь стопами ног друг с другом под разными углами. Одна из попыток выполнить па привела к падению девушки.

«Мы тренировались, и когда я вошла в поворот, то услышала треск и оказалась на полу. Было ужасно больно. Мы решили подождать, пройдет ли боль, но в итоге поняли, что надо вызывать скорую помощь», — рассказала жертва народной забавы.

Врачи сказали британке, что ей может потребоваться операция, но пока отпустили ее домой. Теперь женщина призывает всех, кто решит повторить подвиг, задуматься о последствиях.

Тем временем в сети набирают обороты другие челленджи. Некоторые из них вполне безобидны, а какие-то лучше не пытаться претворить в жизнь. Например, как писал 5-tv.ru, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов бросил новый вызов пользователям интернета, посадив жену и дочь на шею.

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