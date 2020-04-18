Дмитрий Тарасов, посадив жену и дочь на шею, запустил новый домашний челлендж

Продержаться месяц в самоизоляции и не поссориться с близкими людьми в наше время — подвиг. Несмотря на острое желание побыть наедине с собой или прогуляться по паркам и скверам, большинство россиян все-таки держат себя в руках. К слову, справиться с депрессией помогают и знаменитости, которые регулярно устраивают в сети интересные конкурсы, призывающие сплотиться и вместе пережить сложное время.

Так, например, известный футболист Дмитрий Тарасов запустил собственный уникальный челлендж под названием «Дома на спорте с семьей». Спортсмен опубликовал в Instagram забавный снимок, где посадил себе на шею супругу и старшую дочку, таким образом, что образовалась пирамида. Суть необычного конкурса в том, чтобы повторить подобную импровизацию, ну, или выложить в сеть что-то похожее.

«Не стал рисковать и брать в руку Евика. Пока делали фото возникла идея! Пока мы все дома, предлагаю вам поучаствовать в интересном челлендже #доманаспортессемьей. Выкладывайте оригинальные спортивные фото с семьей, отмечайте меня и через 5 дней мы выложим трех победителей и подарим подарки от нашей семьи. Вперед!» — обратился к фолловерам Тарасов.

Instagram @tarasov23

В комментариях поклонники звездной семьи не раз отмечали, что по-доброму завидуют его нежным отношениям с супругой и детьми, а также пообещали, что обязательно примут участие в необычном челлендже.

«Отличное фото! Рад, что хорошо себя чувствуете!»

«Красавчики во всех смыслах. Здоровья вам всем ребята!»

«Отличное фото. Тоже нужно также попробовать!»

«Какие вы клевые! Завидую молча!» — откликнулись фанаты Дмитрия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новом челлендже, которой запустила Алена Шишкова с кастрюлей на голове.