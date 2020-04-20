«Наш род все равно прервется»: Евгений Стеблов рассказал о сыне-монахе

Актер театра и кино Евгений Стеблов в интервью «АиФ» рассказал о сыне-монахе. Единственный наследник звезды фильма «По семейным обстоятельствам» принял решение отказаться от мирской жизни и уехал на Соловки.

Сергей Стеблов прибыл в Спасо-Преображенский монастырь, чтобы посвятить себя служению богу, около десяти лет назад. На протяжении года сын актера был трудником — работал и молился. Еще через 12 месяцев Сергей Стеблов стал послушником.

«Это первый чин. Заполняется анкета. Ее утверждает патриарх. Шьется подрясник, и в храме происходит чин одевания», — сказал Евгений Стеблов.

Спустя еще три года наследник знаменитости стал уже иноком. Отец монаха отмечает, что сын изменился внутренне и внешне — стал менее разговорчивым и более сдержанным.

Сергей Стеблов выразил желание переучиться на клирика после окончания Щукинского училища, так как его мечтой была поступить в духовную семинарию. Принять это решение парня отговорили родители. Наследник актера отказался от своей цели ради здоровья матери — у женщины было слабое сердце.

Сын Евгения Стеблова даже женился, но брак не принес счастья молодому человеку. Его жена не стала рожать детей и на этом фоне отношения пары сошли на нет. В то время сын актера строил неплохую карьеру: он уже много снимался, был автором сценариев, работал на телевидении.

После кончины матери Сергей Стеблов сообщил родным, что уезжает на Соловки. Отец предпринял попытку отговорить сына, так как рассчитывал увидеть хотя бы одного внука.

«Все-таки его мать совершила настоящий подвиг, родив его, и мне иногда обидно, что наш род все равно прервется», — признается Евгений Стеблов.

Несмотря на это парень не стал менять свое решение и отправился в обитель. Раз в год отец и сын встречаются, когда актер приезжает на Соловки.

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