«Прелесть детки»: Безруков впервые показал поклонникам сына от Анны Матисон
Актер поздравил всех с Пасхой и выложил фото семейного застолья.
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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Актер Сергей Безруков в светлый праздник Пасхи сделал неожиданный подарок своим поклонникам. Он поздравил всех в своем Instagram и показал кадр семейного застолья: на нем артист сидит за столом в компании своих детей — четырехлетней Маши и маленького Степана, которому только год и пять месяцев. Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, это первый раз, когда актер показал лицо своего малыша.
«Мира всем вам, дорогие мои, хорошие!!! Здоровья! Здоровья! Здоровья! Еще раз с праздником», — написал Безруков.
Раньше актер показывал своего сынишку от второй супруги Анны Матисон, но при этом суеверно скрывал лицо карапуза. Сейчас Безруков как и многие звезды сидит дома в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, и активно призывает соблюдать правила безопасности своих поклонников. Фанаты, кстати, обрадовались подарку артиста и поздравили в ответ его с праздником.
«С праздником Светлой Пасхи!!! Мира, здоровья, любви в душе!»
«Боже, какое красивое фото, какие вы милые»
«Какая же прелесть ваши детки!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Безруков с шуруповертом наперевес передал привет Шварценеггеру. Так актер решил обыграть необходимость делать работу по дому в самоизоляции.
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