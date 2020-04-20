Многолетний шеф-повар Елизаветы II раскрыл рецепт любимого десерта королевы

Британец Даррен Макгрэди, который в течение 11 лет работал шеф-поваром у королевской семьи Великобритании, раскрыл рецепт приготовления любимого десерта Елизаветы II. Он все подробно рассказал и показал в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Десерт называется English Tea Scones («английские булочки к чаю»). Для приготовления 16 штук понадобятся следующие ингредиенты:

Три стакана муки плюс еще четверть стакана;

100 граммов сливочного масла;

Полстакана сахара;

Четыре чайных ложки разрыхлителя для теста;

Одно яйцо

Стакан молока (можно добавить чуть меньше или чуть больше);

Один яичный желток для глазирования.

Теперь можно начать смешивать ингредиенты в правильной последовательности.

«Сначала смешиваем в миске муку, сахар, разрыхлитель и масло. Масса должна быть похожа на мелкую крошку. Затем сделайте в центре „колодец“ и добавьте яйцо. Понемногу вливайте молоко. Замесите тесто. Оно должно отлипать от стенок посуды», — сказал Макгрэди.

По его словам, после этого нужно посыпать поверхность стола мукой и выложить тесто. Его потребуется раскатать до толщины в два сантиметра, после чего нарезать с помощью небольших круглых формочек для печенья. Получившиеся диски нужно выложить на противень и помазать сверху взбитым яичным желтком.

«Выпекайте булочки 15-20 минут при 175 градусах. После того как они будут готовы, дайте им немного остыть», — сказал шеф-повар, добавив, что при большом желании получившийся десерт можно есть и сразу.

Даррен посоветовал разрезать свежеиспеченные булочки пополам и намазать джемом или маслом. По его словам, Елизавета II предпочитает класть джем на нижнюю половинку, а масло — на верхнюю.

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