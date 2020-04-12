Королева Великобритании и другие знаменитости поздравляют с католической Пасхой

Празднование самого главного христианского праздника — Пасхи в этом году проходит в католическом мире в необычном формате. Из-за эпидемии коронавируса от многих традиций пришлось отказаться, однако, как отметила в своем обращении к подданным королева Великобритании, праздник это не отменяет.

«В этом году Пасха для многих из нас будет другой. Но, самоизолируясь, мы бережем друг друга. Но Пасха не отменяется. Действительно, она нужна нам как никогда. Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет», — сказала Елизавета II в своем аудиообращении, опубликованном на официальной странице королевской семьи в Twitter.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020

Внук британской королевы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон тоже опубликовали поздравление в соцсетях.

«Желаем всем безопасной и счастливой Пасхи. Оставайтесь дома. Берегите жизнь», – коротко написали герцог и герцогиня Кембриджские.

Twitter @KensingtonRoyal

Бывшая первая леди США Мишель Обама поделилась в своем Instagram фотографиями, сделанными во время празднования Пасхи в прошлые годы. Она написала, что в последнее время пересмотрела свои взгляды на жизнь и стала ценить незначительные моменты, которые раньше воспринимала как должное.

«Я знаю, что многие из вас тоже пытаются сделать все возможное, чтобы получить новые воспоминания, например, посещать церковь в интернете или разделить воскресный ужин посредством видеочата с родными», — написала супруга 44-го президента США.

Instagram @michelleobama

А нынешняя хозяйка Белого дома Мелания Трамп просто выложила на своей странице в Instagram изображение памятного пасхального яйца первой леди США 2020, созданного фермерами с благодарностями художникам за «вдохновляющий дизайн».

Instagram @flotus

Не осталась в стороне и знаменитая шведская экоактивистка Грета Тунберг. 17-летняя школьница выложила в сеть фотографию со своей собакой и напомнила о необходимости самоизоляции даже в праздник.

«Счастливой Пасхи! Надеюсь, вы все в безопасности и заботитесь друг о друге», — написала Грета, поставив под постом хештег #StayAtHome — оставайтесь дома.

Instagram @gretathunberg

Русская православная церковь, живущая по юлианскому календарю, будет отмечать Пасху через неделю — 17 апреля. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провести Страстную неделю в условиях самоизоляции.