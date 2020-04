Королева Великобритании и другие знаменитости поздравляют с католической Пасхой

Празднование самого главного христианского праздника — Пасхи в этом году проходит в католическом мире в необычном формате. Из-за эпидемии коронавируса от многих традиций пришлось отказаться, однако, как отметила в своем обращении к подданным королева Великобритании, праздник это не отменяет.

«В этом году Пасха для многих из нас будет другой. Но, самоизолируясь, мы бережем друг друга. Но Пасха не отменяется. Действительно, она нужна нам как никогда. Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет», — сказала Елизавета II в своем аудиообращении, опубликованном на официальной странице королевской семьи в Twitter.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT