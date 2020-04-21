Елизавета II отказалась от салюта в честь своего 94-летия из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II сочла недопустимым давать традиционный ежегодный салют в честь своего дня рождения в разгар пандемии коронавируса. В этом году, как сообщает Reuters, праздник пройдет тихо в условиях изоляции, и возможность поздравить королеву лично будет только у ее супруга, принца Филиппа.

Празднование 94-летия Елизаветы II станет самым странным если не за всю ее жизнь, но за 68 лет правления точно. Из-за пандемии члены монаршей фамилии изолировались друг от друга, чтобы не подвергать риску, в личных резиденциях. Поздравления королева будет принимать даже от ближайших родственников по видеосвязи.

По личному распоряжению королевы впервые будет отменен как праздничный салют в день появления ее на свет, 21 апреля, так и торжественный парад в июне — традиционно пышное всенародное гуляние устраивают для всех британских подданных 13 числа. В этот день проходит парад «выноса знамени», который считается одной из самых зрелищных церемоний Букингемского дворца. Королева сочла неуместными такие торжества в то время, когда в ее стране гибнут люди.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что многолетний шеф-повар Елизаветы II раскрыл рецепт любимого десерта королевы.