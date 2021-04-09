Принц империи: Чем запомнился Филипп, муж Елизаветы II?

Принц-консорт Великобритании и муж королевы Елизаветы II умер в возрасте 99 лет. Королевский брак продлился 73 года. Ради женитьбы на дочери короля Георга VI, греческий и датский принц отказался от всех прежних титулов, христианской религии и возможности дать свою фамилию детям. В 96 лет он вышел на королевскую пенсию и уехал в Сандрингемский дворец в графстве Норфолк. В память принца-консорта Филиппа, 5-tv.ru вспоминает историю его жизни.

Принц в изгнании

Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу. Он был единственным сыном из пяти детей принца Андрея — сына короля Греции Георга I. Его матерью была принцесса Алиса из немецкой династии Баттенбергов. Кроме Филиппа, у королевской четы было четыре дочери: принцессы Маргарита, Теодора, Сесилия и София.

После окончания войны и женитьбе на Елизавете II, пара отправилась на Мальту. Фото: ТАСС / PA Images

В 1922-м после отречения от престола его дяди Константина I в результате Второй греко-турецкой войны, членов королевской семьи изгнали из Греции. В возрасте семи лет в 1928-м Филиппа отправили к родственникам в Лондон. Его отец принц Андрей не очень интересовался воспитанием сына и поэтому, в детстве он жил у родственников и учился в Великобритании, Шотландии и Германии. В конце тридцатых Филипп год проучился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте.

Королевская семья не сразу одобрила выбор Елизаветы. Фото: ТАСС / PA Images

Принца из обнищавшей королевской семьи недолюбливали в Великобритании. Его будущие свекры считали жениха своей старшей дочери резким и слишком брутальным. Они не воспринимали его кандидатуру в качестве будущего мужа кронпринцессы. По мнению родителей Елизаветы мало примечательный британский военный из бывшей королевской семьи, без денег и со «сложными» родственниками был не лучшей партией для дочери. Масла в огонь подливал тот факт, что его сестра Сесилия вместе с мужем Георгом Донатусов вступили в ряды Национал-социалистической рабочей партии нацистской Германии.

Принц-консорт при королеве

Знакомство Елизаветы II и Филиппа произошло еще в их детстве. В 1934-м король Георг VI посетил колледж вместе со своими дочерями, где учился принц. Ему тогда было 14 лет, а Елизавете девять. Конечно, в тот момент никто ни в кого не влюбился, это произошло годы спустя.

Филиппа пригласили на закрытое семейное мероприятие, организованное королевской семьей. Ведь он был четвероюродным братом Елизаветы и ее сестры Маргарет. В тот вечер между 13-летняя принцесса и заметила 18-летнего принца

Ради женитьбы на Елизавете II, принцу Филиппу пришлось отказаться от всех своих прежних титулов. Фото: ТАСС / PA Images

Между Филиппом и Елизаветой завязалась переписка, а в 1947-м они поженились. Поговаривали, что отец жениха принц Андрей уговаривал Георга VI поженить детей. Таким образом, принц Филипп мог пробиться в жизни и не прозябнуть на военной службе. Для того, чтобы стать мужем кронпринцессы, Филиппу пришлось отказаться от всех своих прежних титулов, сменить греческую православную церковь на англиканскую и лишить себя возможности дать будущим детям свою фамилию. За право потомков носить фамилию Виндзор боролась королева-мать и бабушка Елизаветы королева Мария. Они хотели сохранить фамилию династии, а не вычеркивать ее из-за любовной прихоти Лилибет. Эту позицию отстаивал и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Принц Филипп всегда идет позади королевы. Так положено по протоколу. Фото: ТАСС / PA Images

Филипп стал герцогом Эдинбургским, а статус принца-консорта приобрел лишь в 1957-м, через пять лет после коронации Елизаветы II. Жена лично распорядилась, чтобы его наконец-то сделали консортом. А после смерти королевы Марии, она издала указ, согласно которому все будущие внуки, не имеющие право претендовать на трон, должны носить двойную фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

Семейная жизнь и дети принца Филиппа

Несмотря на то, что для прессы и всего мира герцог Эдинбургский и королева жили в счастливом браке, который продлился более 70 лет, слухи о его изменах периодически появлялись. Ведь после женитьбы и отказа от всех прежних титулов, Филипп не имел конституционного права принимать решения, он не мог позволить себе привычный образ жизни. Ходили слухи, что новоиспеченный принц-консорт пропадал в мужских клубах и возможно, имел связи с телеведущей Кэти Бойл, актрисой Пэт Кирквуди певицей Элен Кордет. Семейная пара также периодически жила порознь, что только добавляло подозрений общественности о его неверности. Сама Елизавета II никогда не комментировала сплетни, да и прессе не удавалось застать Филиппа врасплох.

Слева направо: принц Эдвард, принц Чарльз, принцесса Анна, принц Филипп, королева Елизавета II, принц Эндрю. Фото: ТАСС / PA Images

Принц Филипп — многодетный отец. В браке с Елизаветой у него родилось четверо детей: трое сыновей Чарльз, Эндрю и Эдвард, также единственная дочь Анна. Принц Уэльский или просто принц Чарльз родился через год после свадьбы своих родителей в 1948-м и стал кронпринцем. Пока что короны он не дождался и тоже побил рекорд — стал самым великовозрастным наследником престола.

Второй ребенок в семье Виндзоров — принцесса Анна, родившаяся в 1950-м. Еще двое сыновей — принц Эндрю, родившийся в 1960-и и самый младший Эдвард, появившийся на свет в 1964-м.

Пять скандальных цитат принца Филиппа

Герцог Эдинбургский обладал своеобразным чувством юмора. Многие его высказывания были неполиткорректны и часто муссировались в СМИ.

«Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи»

Как известно, его бабушкой была княжна Ольга Константиновна — внучка российского императора Николая I. Принц никогда не скрывал свою принадлежность к роду Романовых и даже подчеркивал. Нелестно об СССР он высказался в 1967-м, но в 1973-м все-таки посетил историческую родину.

«Раньше все наперебой твердили, что нужно больше отдыхать. А теперь они жалуются, что остались без работы»

В 80-е экономика Великобритании впадала в рецессию, многие люди потеряли работу, но неунывающий принц прокомментировал это очень грубо.

«Так значит, вам удалось остаться несъеденным?»

В 1988-м между Филиппом и студентом, который вернулся из путешествия по Папуа — Новой Гвинеи состоялся разговор. Принц задал ему одновременно смешной, но неполиткорректный вопрос.

«Дайте мне пива! Неважно какого, просто принесите мне пива!»

Несмотря на то, что в Филиппе было намешано куча королевских кровей, к Великобритании он проникся, судя по всему, до мозга костей. На ужине у премьер-министра Италии Джулиано Амато в Риме в 2000-м, ему предложили винную карту. Но принц отреагировал по-английски: он попросил пиво — напиток, которым гордятся англичане.

«Если я расстегну эту молнию, меня арестуют»

Принц Филипп в шутку заигрывал с молодыми девушками и сохранял чувство юмора и в 90 лет. На приеме в честь Бриллиантовой юбилея бракосочетания с королевой Елизаветой II, присутствовала 25-летняя Ханна Джексон. На ней было платье необычного кроя с молнией, которая располагалась спереди по всей длине. Герцог Эдинбургский прокомментировал наряд девушки и кажется, очень ее этим смутил.