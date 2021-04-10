Потомок Романовых: как связан принц Филипп с российской императорской семьей?

Смерть принца Филиппа, герцога Эдингбургского на 100-м году жизни заставила скорбеть не только жителей Туманного Альбиона, но и людей по всему миру. Соболезнования королевской семье выразили и в Российском императорском доме Романовых. Мало кто знает, но у покойного была тесная связь с наследниками российского престола.

Бабушка из российского императорского рода

Принц Филипп был пятым ребенком и единственным сыном принца Андрея — сына короля Греции Георга I и великой княжны Ольги Константиновны Романовой. Свадьба русской бабушки будущего принца Филиппа с греческим королем состоялась в Санкт-Петербурге. После торжества Ольга Константиновна переехала в Грецию. В браке у нее родилось восемь детей.

Вдали от России Ольга тосковала по родной земле, и обычаи новой для нее страны не сразу стали ей понятны и близки. Говорят, что в первый год она часто плакала, но прилагала все усилия, чтобы освоиться на новом месте и соответствовать своему статусу. Муж при переезде потребовал от нее, чтобы она полюбила свою новую страну вдвое больше, чем родную. Это далось Ольге нелегко, но за год она самостоятельно освоила греческий и английский языки, и окружающие признали ее.

Жизнь королевской четы в Греции была тихой и не такой богатой на развлечения, как при императорском дворе в России. Ольга много ностальгировала, собирала иконы с родины, часто пела славянские гимны с детьми. Она вошла в историю как единственная в мире женщина, носившая звание адмирала Императорского Русского флота. Ольга была неравнодушна к морю и всему, что с ним связано — она часто приходила встречать русские корабли, общалась с моряками, приглашала их во дворец, чтобы узнать вести из России.

Возвращение бабушки Филиппа в Россию

В 1913 году мужа Ольги убили, и на престол взошел ее старший сын, Константин. Она могла остаться в королевском дворце на правах вдовствующей королевы, но предпочла вернуться в Россию. На родине она прожила до 1919 года, а после Первой мировой войны и революции была вынуждена удалиться в изгнание — в Грецию. Это было первое испытание на ее нелегком жизненном пути. После него было регентство и второе изгнание — уже из Греции. В 1922 году сына Ольги Андрея арестовали, и он был вынужден бежать со всей семьей, включая маленького принца Филиппа, в Великобританию. Ольга дожила до 74 лет и скончалась от болезней в 1926 году.

Визиты принца Филиппа в Россию

Внук представительницы Русской императорской семьи за свою долгую жизнь несколько раз был в России. Так, многим запомнился его единственный официальный визит в 1994 году, когда он сопровождал свою супругу Елизавету II.

Но мало кто знает, что принц посещал нашу страну и во времена СССР. В 1973 году он приезжал в качестве президента Международной федерации конного спорта. Говорят, что к этой поездке его тщательно готовили, указывая темы, которые лучше не поднимать в разговорах с советскими людьми. В частности, к ним относился расстрел царской семьи большевиками. Преступил ли принц этот запрет, не известно, но в Советском Союзе его запомнили по ряду эксцентричных заявлений и поступков.

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