Игорь Николаев задумался о дополнительном заработке
Певец считает, что в нынешней ситуации с карантином ему может пригодиться умение аккомпанировать.
Фото: Instagram @igor_nikolaev_music
Композитор и певец Игорь Николаев решил вспомнить, что когда-то выступал на концертах в роли обычного клавишника. Он выложил в своем Instagram нарезку из архивных видео, где аккомпанирует на фортепьяно Валерии и Алле Пугачевой. Композитор упомянул, что сейчас очень непростое время, и может, навык пианиста ему в скором времени понадобится.
«Навык пианиста-аккомпаниатора, так же как и навык езды на велосипеде, оказывается, не пропадает даже спустя много лет! Это хорошая новость! Может пригодиться! Время сейчас непредсказуемое…», — подписал пост Николаев.
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Навык пианиста-аккомпаниатора, так же, как и навык езды на велосипеде, оказывается, не пропадает даже спустя много лет! 🎹 Это хорошая новость!) Может пригодиться! Время сейчас непредсказуемое… По странному совпадению обе песни — композитора Р. Паулса #раймондпаулс (и обе песни, конечно, живьем, без фонограммы, полный лайф! 🙌, а между ними — 38 лет жизни на сцене!..) #игорьниколаев @alla_orfey @valeriya #старинныечасы #любовьнастала #аллапугачева #валерия #ильярезник #робертрождественский
Также певец добавил, что обе песни — композитора Раймонда Паулса и «между ними 38 лет разницы».
Видео вызвало восторг у фанатов Николаева, они назвали композитора маэстро.
«Талант от Бога. Браво!»
«Просто потрясающе! До слез, до глубины души! Вы гениальны во всем, маэстро!»
«В Вас музыкальное дарование заложено с рождения и легко проводит Вас по всем направлениям в мире музыки», — прокомментировали пользователи.
Оставили свои отзывы и продюсер Игорь Крутой, дизайнер Игорь Гуляев, музыкант Андрей Державин. Они также отметили талант Игоря Николаева.
«Браво, Игоряша!» — написал Андрей Державин.
Остальные звезды оставили в комментариях символы, выражающие восторг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Игоря Николаева в инвалидном кресле обеспокоило фанатов.
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