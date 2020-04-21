Игорь Николаев задумался о дополнительном заработке

Композитор и певец Игорь Николаев решил вспомнить, что когда-то выступал на концертах в роли обычного клавишника. Он выложил в своем Instagram нарезку из архивных видео, где аккомпанирует на фортепьяно Валерии и Алле Пугачевой. Композитор упомянул, что сейчас очень непростое время, и может, навык пианиста ему в скором времени понадобится.

«Навык пианиста-аккомпаниатора, так же как и навык езды на велосипеде, оказывается, не пропадает даже спустя много лет! Это хорошая новость! Может пригодиться! Время сейчас непредсказуемое…», — подписал пост Николаев.

Также певец добавил, что обе песни — композитора Раймонда Паулса и «между ними 38 лет разницы».

Видео вызвало восторг у фанатов Николаева, они назвали композитора маэстро.

«Талант от Бога. Браво!»

«Просто потрясающе! До слез, до глубины души! Вы гениальны во всем, маэстро!»

«В Вас музыкальное дарование заложено с рождения и легко проводит Вас по всем направлениям в мире музыки», — прокомментировали пользователи.

Оставили свои отзывы и продюсер Игорь Крутой, дизайнер Игорь Гуляев, музыкант Андрей Державин. Они также отметили талант Игоря Николаева.

«Браво, Игоряша!» — написал Андрей Державин.

Остальные звезды оставили в комментариях символы, выражающие восторг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Игоря Николаева в инвалидном кресле обеспокоило фанатов.