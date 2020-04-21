Певец считает, что в нынешней ситуации с карантином ему может пригодиться умение аккомпанировать.

Игорь Николаев задумался о дополнительном заработке

Фото: Instagram @igor_nikolaev_music

Композитор и певец Игорь Николаев решил вспомнить, что когда-то выступал на концертах в роли обычного клавишника. Он выложил в своем Instagram нарезку из архивных видео, где аккомпанирует на фортепьяно Валерии и Алле Пугачевой. Композитор упомянул, что сейчас очень непростое время, и может, навык пианиста ему в скором времени понадобится.

«Навык пианиста-аккомпаниатора, так же как и навык езды на велосипеде, оказывается, не пропадает даже спустя много лет! Это хорошая новость! Может пригодиться! Время сейчас непредсказуемое…», — подписал пост Николаев.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Навык пианиста-аккомпаниатора, так же, как и навык езды на велосипеде, оказывается, не пропадает даже спустя много лет! 🎹 Это хорошая новость!) Может пригодиться! Время сейчас непредсказуемое… По странному совпадению обе песни — композитора Р. Паулса #раймондпаулс (и обе песни, конечно, живьем, без фонограммы, полный лайф! 🙌, а между ними — 38 лет жизни на сцене!..) #игорьниколаев @alla_orfey @valeriya #старинныечасы #любовьнастала #аллапугачева #валерия #ильярезник #робертрождественский

Публикация от  Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Также певец добавил, что обе песни — композитора Раймонда Паулса и «между ними 38 лет разницы».

Видео вызвало восторг у фанатов Николаева, они назвали композитора маэстро.

«Талант от Бога. Браво!»

«Просто потрясающе! До слез, до глубины души! Вы гениальны во всем, маэстро!»

«В Вас музыкальное дарование заложено с рождения и легко проводит Вас по всем направлениям в мире музыки», — прокомментировали пользователи.

Оставили свои отзывы и продюсер Игорь Крутой, дизайнер Игорь Гуляев, музыкант Андрей Державин. Они также отметили талант Игоря Николаева.

«Браво, Игоряша!» — написал Андрей Державин.

Остальные звезды оставили в комментариях символы, выражающие восторг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Игоря Николаева в инвалидном кресле обеспокоило фанатов.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
76.26
1.59 82.62
1.52
Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году

Последние новости

22:08
Россияне сыграют первую онлайн-свадьбу за время режима самоизоляции 25 апреля
21:57
«Смотреть просто невозможно»: Анна Кузнецова об избиении малыша в Соль-Илецке
21:46
Как самостоятельное окрашивание звезд может навредить их волосам
21:34
Когда наступит всплеск заболеваемости коронавирусом в Петербурге?
21:22
Новые правила пропускного режима вводятся с 22 апреля в Москве
21:11
Андоленко рассказала, как защитить легкие от коронавируса по методу астрологов

Сейчас читают

Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году
Астролог Василиса Володина предсказала более беспокойный месяц в 2020 году, чем апрель
«Меня подставили!» — за что непризнанный сын Цискаридзе умоляет его простить

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок