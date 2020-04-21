Как оставаться красивой в режиме самоизоляции?
Советы косметолога по уходу за собой в домашних условиях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha, 5-tv.ru
В режиме самоизоляции ухаживать за собой стало проблематичнее. Все салоны красоты закрыты, многие магазины декоративной косметики тоже. Однако девушкам необходимо выглядеть хорошо, даже находясь дома. Врач дерматовенеролог, косметолог рассказала, как ухаживать за собой в домашних условиях.
Если вы хотите, чтобы ваша кожа была гладкая и шелковистая вместо скраба можно использовать молотый кофе. Он содержит натуральные масла и хорошо увлажняет кожу. Наносите его, когда принимаете душ, и результат не заставит себя ждать.
Чтобы увлажнить и подтянуть кожу на лице можно приобрести в аптеке капсулу, содержащую витамин E. Наносить препарат лучше на ночь и похлопывающими движениями, чтобы все полезные вещества впитались.
Если беспокоят пигментные пятна или веснушки используйте дольку лимона или клубнику. Смазывайте лицо каждый день в течение двух недель. Сок оставляйте на коже на 30-40 минут. Главное, не выходите на солнце, иначе спровоцируете еще большее появление пятен или веснушек.
При отечности лица хорошо помогает лед — он есть в холодильнике у каждого. Наносите на лицо, подбородок, шею каждое утро. Эффект моментальный.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приготовить маски для лица в домашних условиях.
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