Тарасов с маленькой дочерью на велосипеде пренебрег режимом самоизоляции

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов подверг свою двухлетнюю дочь Милану риску. Вместе с малюткой он прокатился на велосипеде и похвастался видео поездки подписчикам в Instagram. Возможно, при этом он еще и нарушил режим самоизоляции. Как пишут «Дни.ру», из ролика не понятно, куда именно направляется футболист с ребенком. Может быть, что они едут в ближайший к дому магазин или аптеку.

Девочка сидела перед папой, при этом на голове у малышки не было защитного шлема.

Instagram @tarasov23

Дмитрий Тарасов вообще любитель рисковать. Как писал ранее 5-tv.ru, он запустил в сети собственный уникальный челлендж под названием «Дома на спорте с семьей». Для этого спортсмен посадил себе на шею супругу и старшую дочку, таким образом, чтобы образовалась пирамида. Суть необычного конкурса в том, чтобы повторить подобную импровизацию, ну, или выложить в сеть что-то похожее.