Тарасов с маленькой дочерью на велосипеде пренебрег режимом самоизоляции
Футболист прокатил двухлетнего ребенка на велосипеде без защитного шлема.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @tarasov23
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов подверг свою двухлетнюю дочь Милану риску. Вместе с малюткой он прокатился на велосипеде и похвастался видео поездки подписчикам в Instagram. Возможно, при этом он еще и нарушил режим самоизоляции. Как пишут «Дни.ру», из ролика не понятно, куда именно направляется футболист с ребенком. Может быть, что они едут в ближайший к дому магазин или аптеку.
Девочка сидела перед папой, при этом на голове у малышки не было защитного шлема.
Дмитрий Тарасов вообще любитель рисковать. Как писал ранее 5-tv.ru, он запустил в сети собственный уникальный челлендж под названием «Дома на спорте с семьей». Для этого спортсмен посадил себе на шею супругу и старшую дочку, таким образом, чтобы образовалась пирамида. Суть необычного конкурса в том, чтобы повторить подобную импровизацию, ну, или выложить в сеть что-то похожее.
Читайте также
56%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?