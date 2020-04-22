В ВОЗ высоко оценили систему здравоохранения РФ во время пандемии коронарвируса
Представитель организации отметила, что России удается сохранять места для пациентов в больницах.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко
Система здравоохранения России смогла сохраниться в период пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире федеральной радиостанции.
«Самое главное, что Россия смогла сохранить свою систему здравоохранения», — сказала Вуйнович.
По ее словам, на сегодняшний день система в состоянии обеспечить лечение тяжелых пациентов, когда они вынуждены занимать койки по три-четыре недели. В противном случае другие больные могут остаться без лечения, предупредила представитель ВОЗ.
Наряду с этим она также отметила низкий уровень смертности в России от COVID-19 по сравнению с ситуацией в других странах. Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ назвала источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
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