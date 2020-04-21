ВОЗ назвала источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2
Ученые продолжают выяснять, каким именно образом вирус попал к человеку.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. Об этом заявила официальный представитель международной организации Фадела Шаиб.
«ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса — животное», — цитирует ее ФАН.
Представительница ВОЗ назвала «наиболее вероятным», что экологическим резервуаром для SARS-CoV-2 стали летучие мыши. Однако ученым только предстоит выяснить, каким именно образом коронавирус попал от них к человеку. Возможно, был некий «посредник».
«Когда имеешь дело с новым вирусом, таким, как этот, то можно ожидать появления множества конспирологических теорий в СМИ и соцсетях <…> Этот вирус имеет животное происхождение. Он не стал результатом манипуляции и не был создан в лаборатории или где-либо еще», — подчеркнула Шаиб.
В заключение она отметила, что ВОЗ приветствует усилия всех стран, которые пытаются выяснить происхождение коронавируса. По ее словам, сейчас важно сосредоточить усилия «на фактах, а не на страхах».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская телекомпания Fox News обвинила в возникновении коронавируса институт вирусологии в китайском Ухане. Журналисты сообщили со ссылкой на источники, что вирусом случайно заразился от летучей мыши один из ученых. После этого он якобы вышел из лаборатории и заразил других жителей мегаполиса. Постепенно из КНР SARS-CoV-2 распространился по всему миру.
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