«Миллион на зарплаты»: Серов рассказал, как тяжело ему и Киркорову

Финансовые потери от пандемии коронавируса, которая заставила сидеть по домам почти все население Земли, почувствовали не только рядовые граждане России, но и звезды. Певец Александр Серов откровенно рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», что уже терпит убытки и не ждет благополучного выхода из сложившейся ситуации.

«Я сейчас иду в страшный минус. У меня только миллион уходит на зарплату, на налоги и на все прочее», — признался артист.

При этом, по его словам, он не увольняет никого из своей команды: ни музыкантов, ни обслуживающий персонал. В будущем его и коллег по цеху ждет еще большая финансовая яма, особенно пострадают те звезды, которые держат много людей в своем штате.

«Ничего веселого не будет. Если кризис затянется, так все артисты пострадают, особенного те, кто не первого эшелона. Но тот же самый Филли (Филипп Киркоров) имеет очень серьезные расходы, он содержит целую армию обслуживающего персонала», — поделился Серов.

В самоизоляции он скучает, по словам артиста, дома делать нечего. Хотя трудно предположить, что на такой большой территории и нечем заняться. Во владении певца участок с четырьмя домами, один из которых занимают «девушки». Серов заверил, что это просто прислуга, которая работает в несколько смен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Серов встречался со Львом Лещенко в России сразу после его возвращения из США. Узнав о болезни артиста, он начал сильно переживать и рассказал, в каком состоянии тот был во время последней их встречи.

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