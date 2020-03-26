Музыкант встречался с народным артистом России сразу после его возвращения из США.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певец Александр Серов беспокоится за состояние здоровья 78-летнего Льва Лещенко, госпитализированного с двусторонним воспалением легких в столичную больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом. В телефонном интервью 5-tv.ru музыкант рассказал, что при их последней встрече народный артист России выглядел неважно.

«Когда мы встретились на дне рождения у Аллы Крутой, я его увидел, он был очень уставший», — сказал Серов.

Лещенко тогда отказался петь, сказал, что только прилетел из Америки и пойдет домой спать. Сейчас Александр Серов с певцом не связывался — артист не берет трубку, поэтому не в курсе деталей о его самочувствии.

«Конечно мы переживаем все. Дай Бог, чтобы это был не коронавирус, а просто», — сказал артист.

При этом он добавил, что и сам сейчас «хандрит» — у него болит горло, но к счастью, нет кашля.

«Возраст-то у нас серьезный уже у всех, и поэтому надо быть внимательными. Я никуда не выхожу, сижу вот на даче, например. Как сказал Владимир Владимирович, так мы исполняем его команду», — заключил Александр Серов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, друг Льва Лещенко Владимир Винокур сказал, что коронавирус у артиста пока не подтвердился, все результатов анализов пока нет.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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