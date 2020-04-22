Разработчики уже готовы начать регистрировать тесты в Росздравнадзоре в конце этой недели.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко

В России массовое тестирование на антитела к коронавирусу станет доступным уже в мае. Его смогут пройти все желающие. Об этом рассказали разработчики систем анализа, пишут «Известия».

Работу над созданием таких тестов ведут сразу несколько частных лабораторий. Большинство из них уверены, что скоро начнется процесс регистрации исследований в Росздравнадзоре. Два университета рассчитывают начать оформление патентов уже в конце этой недели.

Создание самих тестов, по словам главы лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, не такой уж сложный процесс. Однако регистрация может занять от недели до месяца. Пренебречь ей даже в условиях пандемии нельзя.

«Цель регистрации — доказать, что изготовитель делает качественные системы и способен воспроизводить их в промышленных масштабах. Обойтись без регистрации даже в такой критической ситуации, как сейчас, по российским законам просто нельзя, хотя правительство и приняло меры для ускорения процедуры», — заметил ученый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве после переливания плазмы трое пациентов вылечились от коронавируса. Плазма принадлежала тем, кто уже переболел COVID-19, и содержала антитела к вирусу.

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